Ukrajinská prvá dáma sa cíti ako v zlom akčnom filme, píše Die Zeit

Hamburg 30. marca (TASR) - Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit povedala, že sa cíti ako "zlom akčnom filme". Takisto však vyjadrila presvedčenie, že Ukrajina v konflikte s Ruskom zvíťazí. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky Die Zeit.



"Lov na mňa a na moju rodinu mi pripadá ako zlý akčný film," povedala v rozhovore pre Die Zeit. "Rusi chcú môjho manžela dostať pod tlak tým, že sa vyhrážajú jeho rodine," povedala. "Je to realistický plán, preto máme silnú ochranu," dodala.



Prvá dáma má však podľa svojich slov v pamäti, čoho sa už "votrelci na Ukrajine dopustili" - zabíjanie nevinných detí, ničenie rodín či streľbu na neozbrojených Ukrajincov.



Zelenská v rozhovore pripomenula aj situáciu obyvateľov ukrajinských miest ako Mariupol, Charkov či Irpin, ktorí už "mnoho dní nič nejedli či nepili" a "nemôžu vyjsť z pivníc, pretože by boli zastrelení".



Zelenského manželka však podľa Die Zeit vyjadrila nádej. "Zvíťazíme a som si istá, že Ukrajinci sa vrátia, opätovne postavia mestá zničené ruskou inváziou a budú pracovať na obnove hospodárstva a infraštruktúry," povedala. Ukrajinci sú podľa jej slov neuveriteľne schopní a Európe by v prípade porážky od Ruska chýbali.



Zelenská v rozhovore pre Die Zeit vyjadrila vďačnosť manželke francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Brigitte Macronovej a poľskej prvej dáme Agate Dudovej. Obe tieto ženy podľa Zelenskej pomohli pri evakuácií detí z Ukrajiny.