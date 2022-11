Ukrajinská prvá dáma Zelenská: Bez víťazstva nemôže prísť mier

Kyjev 25. novembra (TASR) — Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská v rozhovore pre britskú stanicu BBC zverejnenom vo štvrtok zdôraznila, že jej krajina vydrží nadchádzajúcu zimu napriek výpadkom dodávok elektriny spôsobeným ruskými raketovými útokmi. Ukrajina bude podľa jej slov pokračovať vo „vojne svetonázorov“, pretože "bez víťazstva nemôže prísť mier".



"Sme pripravení to vydržať," povedala manželka prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. "Čelili sme toľkým strašným výzvam, videli sme toľko obetí, toľko skazy, že výpadky dodávok energií nie sú to najhoršie, čo sa nám stalo," uviedla.



V tejto súvislosti citovala najnovší prieskum verejnej mienky, podľa ktorého je 90 percent Ukrajincov pripravených žiť s výpadkami dodávok elektriny dva až tri roky, ak budú mať perspektívu vstupu do Európskej únie. Myslí si tiež, že Ukrajinci budú v dôsledku tejto vojny silnejší.



Na otázku, či pociťuje v iných svetových metropolách únavu z pretrvávajúcej vojny a jej následkov vrátane rastu cien energií a potravín, odvetila: "Nemám pocit, že sú z nás unavení. Všetci rozumejú tomu, že to nie je len vojna na Ukrajine. Je to vojna svetonázorov."



"Nemôžeme zradiť tých, čo sú teraz na okupovaných územiach. Nemôžeme opustiť ľudí, ktorí čakajú na oslobodenie," vyhlásila v takmer hodinu trvajúcom rozhovore nahranom v Kyjeve v rámci každoročného online formátu "100 Women" (100 žien). "Nie je to politický postoj prezidenta alebo vlády. Je to postoj Ukrajincov," povedala Zelenská.



Zelenská je presvedčená, že ukrajinská spoločnosť sa menila ešte predtým, ako vojna všetko prevalcovala, a že táto zmena sa teraz zrýchľuje. "Kuchyňa, deti, kostol - toto už nie je naša spoločnosť. Žena, ktorá toto (vojnu) zažila, už nespraví krok späť," uviedla Zelenská, ktorej novozaložená nadácia sa zaoberá okrem iného otázkami duševného zdravia a domáceho násilia.