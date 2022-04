Ukrajinská prvá dáma Zelenská varovala: Terčom číslo 1 je každý z nás

Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská varovala, že nikto na Ukrajine nie je pred ruskými silami v bezpečí. "Terčom číslo jeden je každý z nás," povedala v rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNN. Interview CNN v utorok zverejnila na svojom webe.



Keď ruskí vojaci napadli ich vlasť, ukrajinský prezident a jeho manželka Olena odmietli ujsť do zahraničia alebo vzdať sa. Namiesto toho sa rozhodli, tak ako mnoho ich krajanov a krajaniek, vzdorovať ruskej agresii.



Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. februára a Zelenskyj vtedy vo vyhlásení na videu oznámil, že do Kyjeva prenikli "nepriateľské sabotážne skupiny", pričom on je ich terčom číslo jeden a jeho rodina terčom číslo dva.



Prezident sa odvtedy sústreďuje na vojenskú obranu Ukrajiny proti ruským silám a prvá dáma sa zameriava na humanitárne záležitosti a na pomoc deťom. Pracuje na tom, aby svet oboznamovala s utrpením bežných Ukrajincov, ktoré im prináša vojna, uviedla CNN.



Rozhovor so Zelenskou urobila cez e-mail novinárka CNN Christiane Amanpourová. Odpovede prezidentovej manželky boli preložené z ukrajinčiny.



Zelenská dostala aj otázku, či sa vídava s manželom, odkedy sa konflikt začal.



"Volodymyr a jeho tím vlastne žijú v prezidentskom úrade. Vzhľadom na nebezpečenstvo majú moje deti a ja zakázané sa tam zdržiavať. Takže už viac ako mesiac komunikujeme len cez telefón," odpovedala ukrajinská prvá dáma.