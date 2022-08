Ukrajinská reperka na Szigete roztrhala fotku Putina s Orbánom

Budapešť 16. augusta (TASR) - Koncert ukrajinskej reperky Aliny Pašovej na hudobnom festivale Sziget 2022 v Budapešti sa v pondelok popoludní niesol v znamení tvrdého politického postoja voči Rusku. Píše o tom spravodajský server Telex.hu, podľa ktorého v rámci svojho vystúpenia na javisku Európa Színpad umelkyňa roztrhala fotografiu maďarského premiéra Viktora Orbána, ako si podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Pred vystúpením, ktoré sledovalo niekoľko stoviek divákov, vyzývala na skandovanie hesla Shame on Russia! (Hanba Rusku!). Počas koncertu boli premietané fotografie zbombardovaného Mariupola a zranených detí a neskôr aj videoodkazy ukrajinských mladých ľudí účastníkom festivalu.



Telex.hu pripomína, že na šesťdňovom festivale, ktorý sa v pondelok skončil, vystupovali ruskí i ukrajinskí umelci. Hlavný organizátor podujatia Tamás Kádár v tejto súvislosti v máji vyhlásil, že na festivale nebude žiadne kultúrne embargo. "Sziget aj naďalej stojí na strane mieru, odsudzuje ruskú agresiu a podporuje Ukrajincov akciami i osvetovými kampaňami," dodal.



Alina Pašová minulý týždeň označila za cynizmus, že maďarskí organizátori podporujú Ukrajinu, súčasne však umožnia vystúpiť ruským hudobníkom. Na Facebooku uviedla, že zvažovala účasť na festivale, napokon však došla k záveru, že pre Ukrajinu by bolo väčšou stratou, keby na takomto festivale chýbal ukrajinský hlas, než ako by malo byť na ňom počuť hlas Rusov.



Festival Sziget na budapeštianskom Starobudínskom ostrove (Óbudai sziget) patrí medzi najlepšie európske festivaly so stovkami vystupujúcich umelcov. Kádár pre agentúru MTI uviedol, že na tohtoročný 28. ročník festivalu Sziget prišlo dovedna 450.000 návštevníkov.