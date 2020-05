Ukrajinská RNBO: Koronavírus sa môže vrátiť na jeseň

Kyjev 23. mája (TASR) - Predseda Komisie pre biologickú bezpečnosť z ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Serhij Komisarenko nevylučuje nové prepuknutie pandémie nového koronavírusu na celom svete túto jeseň alebo začiatkom zimy.



"Nevylučujeme to a myslím si, že celý svet sa pripravuje na možnosť druhého prepuknutia choroby. Je to predpoveď na jeseň alebo začiatok zimy," uviedol v piatok na tlačovej konferencii Komisarenko, ktorého citovala agentúra UNIAN.



Podľa Komisarenko by sa Ukrajina mala na túto možnosť pripraviť. Poznamenal, že testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, bolo na Ukrajine "nedostatočné", pretože "existovalo len niekoľko testovacích súprav, a čo je najdôležitejšie, ich kvalita bola nejasná".



"Ak hypoteticky znižujeme mieru infekcie obyvateľstva, musíme byť veľmi opatrní, pretože použitie takýchto testov nemôže byť presvedčivé," varoval.



Komisarenko zároveň uviedol, že koronavírus sa do iných krajín dostáva rôznymi spôsobmi. "Takmer 80 percent prípadov vírusu prišlo do Izraela zo Spojených štátov, zatiaľ čo vírus prišiel do USA hlavne z Európy, v podstate z Talianska, a nie z Číny," dodal.



Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine dosiahol v piatok 20.148. Celkový počet obetí dosiahol 588. Z nákazy sa od začiatku pandémie uzdravilo 6.585 ľudí.