Ukrajinská rodina kameramanky Hutchinsovej žaluje Baldwina za jej smrť

Santa Fe/Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinskí rodičia a sestra kameramanky Halyny Hutchinsovej podali civilnú žalobu proti americkému hercovi Alecovi Baldwinovi a ďalším osobám za jej usmrtenie z roku 2021 počas nakrúcania westernového filmu Rust v americkom štáte Nové Mexiko. Vo štvrtok to oznámila právnička rodiny Gloria Allredová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Oznámenie prišlo po tom, čo prokurátorka v meste Santa Fe v Novom Mexiku 31. januára obvinila Baldwina z neúmyselného zabitia. Podľa nej bezohľadne porušil bezpečnosť, keď revolver značky Colt, ktorý Baldwin držal v ruke, vystrelil ostrý náboj a zabil Hutchinsovú, pričom zranil aj režiséra filmu Joela Souzu.



Baldwin vlani v októbri urovnal inú žalobu za toto protiprávne zabitie, ktorú po smrteľnom postrelení na filmovačke pri Santa Fe podal kameramankin manžel Matt Hutchins.



Hutchinsová sa narodila na Ukrajine, kde blízko Kyjeva žijú jej rodičia a sestra. Vo svojej žalobe žiadajú na základe zákonov Nového Mexika nešpecifikované odškodné od Baldwina, členov štábu a producentov, a to za stratu svojej príbuznej, uviedla právnička Allredová.



"Každý, kto má na jej smrti vinu, musí niesť zodpovednosť," povedala Hutchinsovej sestra Svetlana v ruštine vo videu preloženom do angličtiny, v ktorom nebolo uvedené jej priezvisko.



Právnik Luke Nikas zastupujúci Baldwina na žiadosť Reutersu o vyjadrenie zatiaľ nereagoval.



Allredová vysvetlila, že urovnanie žaloby Matta Hutchinsa sa týkalo len jeho a syna manželov a že ona zastupuje ostatných členov rodiny. Dodala, že príbuzní kameramanky na Ukrajine sú s Mattom Hutchinsom v kontakte.



Za základe urovnania žaloby Matta Hutchinsa sa má filmovanie obnoviť začiatkom roka 2023, pričom Hutchins má byť výkonným producentom, Baldwin zostane v hlavnej úlohe a Souza bude film režírovať.



Baldwin v televíznom interview v roku 2021 uviedol, že mu bolo povedané, že zbraň nie je nabitá, a Hutchinsová mu prikázala nasmerovať zbraň na kameru a natiahnuť kohútik. Dodal, že revolver vystrelil, keď natiahol kohútik, ale nestlačil spúšť. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) však pri skúmaní incidentu dospel k záveru, že revolver by nebol vystrelil, keby nebola stlačená spúšť.