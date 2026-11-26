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Ukrajinská rozviedka HUR: KĽDR pozastavila časť vojenskej pomoci Rusku
Podľa HUR severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui oznámila pozastavenie spolupráce v októbri v reakcii na vyjadrenia námestníka ruského ministra zahraničných vecí Andreja Rudenka.
Autor TASR
Kyjev 26. novembra (TASR) - Severná Kórea dočasne pozastavila časť vojenskej spolupráce s Ruskom vrátane dodávok balistických rakiet KN-23 a delostreleckej munície. Vo štvrtok o tom informovala ukrajinská vojenská rozviedka (HUR). Jej tvrdenia sa však nepodarilo nezávisle overiť, uviedla agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa HUR severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui oznámila pozastavenie spolupráce v októbri v reakcii na vyjadrenia námestníka ruského ministra zahraničných vecí Andreja Rudenka. Ten podľa ukrajinskej rozviedky údajne vyhlásil, že Moskva prispeje k zmierneniu napätia medzi Soulom a Pchjongjangom.
Reuters však upozornil, že sa mu nepodarilo potvrdiť, či Rudenko takéto vyjadrenie verejne predniesol, alebo či Čche verejne oznámila pozastavenie vojenskej spolupráce. HUR na otázky agentúry bezprostredne nereagovala. Vyjadrenia neposkytli ani ruské ministerstvo obrany či severokórejské veľvyslanectvá v Rusku, Londýne a New Yorku.
Podľa ukrajinskej rozviedky sa pozastavenie týka aj preletov ruských vojenských lietadiel nad územím Severnej Kórey. Pchjongjang údajne zároveň nevyhovel ani ruskej požiadavke zvýšiť počet severokórejských vojakov na území Ruska z približne 8500 na 50.000. Jednotky 11. zboru severokórejskej armády však podľa HUR naďalej pôsobia v Kurskej oblasti na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou. Od polovice leta je v ruskej Voronežskej oblasti nasadená aj severokórejská raketová jednotka, ktorú Rusko využíva na útoky proti Ukrajine.
Severná Kórea dodáva Rusku zbrane od roku 2023 a od roku 2024 mu poskytuje aj vojakov. Severokórejské jednotky sa zapojili do bojov proti ukrajinským silám v Kurskej oblasti. Vojenská spolupráca je pre Pchjongjang podľa expertov aj zdrojom zahraničnej meny, ktorú KĽDR potrebuje v dôsledku medzinárodných sankcií.
Diplomatické kontakty medzi oboma krajinami pokračujú. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň prijal v Kremli Čo Jong-wona, jedného z najbližších spolupracovníkov severokórejského vodcu Kim Čong-una. Obaja predstavitelia podľa správ z rokovania ocenili vzájomnú spoluprácu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 16. novembra uviedol, že Severná Kórea dodáva Rusku každý mesiac desiatky balistických rakiet. Ich používaním vo vojne proti Ukrajine si podľa neho Pchjongjang zároveň vylepšuje vlastné zbraňové systémy.
Podľa HUR severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui oznámila pozastavenie spolupráce v októbri v reakcii na vyjadrenia námestníka ruského ministra zahraničných vecí Andreja Rudenka. Ten podľa ukrajinskej rozviedky údajne vyhlásil, že Moskva prispeje k zmierneniu napätia medzi Soulom a Pchjongjangom.
Reuters však upozornil, že sa mu nepodarilo potvrdiť, či Rudenko takéto vyjadrenie verejne predniesol, alebo či Čche verejne oznámila pozastavenie vojenskej spolupráce. HUR na otázky agentúry bezprostredne nereagovala. Vyjadrenia neposkytli ani ruské ministerstvo obrany či severokórejské veľvyslanectvá v Rusku, Londýne a New Yorku.
Podľa ukrajinskej rozviedky sa pozastavenie týka aj preletov ruských vojenských lietadiel nad územím Severnej Kórey. Pchjongjang údajne zároveň nevyhovel ani ruskej požiadavke zvýšiť počet severokórejských vojakov na území Ruska z približne 8500 na 50.000. Jednotky 11. zboru severokórejskej armády však podľa HUR naďalej pôsobia v Kurskej oblasti na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou. Od polovice leta je v ruskej Voronežskej oblasti nasadená aj severokórejská raketová jednotka, ktorú Rusko využíva na útoky proti Ukrajine.
Severná Kórea dodáva Rusku zbrane od roku 2023 a od roku 2024 mu poskytuje aj vojakov. Severokórejské jednotky sa zapojili do bojov proti ukrajinským silám v Kurskej oblasti. Vojenská spolupráca je pre Pchjongjang podľa expertov aj zdrojom zahraničnej meny, ktorú KĽDR potrebuje v dôsledku medzinárodných sankcií.
Diplomatické kontakty medzi oboma krajinami pokračujú. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň prijal v Kremli Čo Jong-wona, jedného z najbližších spolupracovníkov severokórejského vodcu Kim Čong-una. Obaja predstavitelia podľa správ z rokovania ocenili vzájomnú spoluprácu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 16. novembra uviedol, že Severná Kórea dodáva Rusku každý mesiac desiatky balistických rakiet. Ich používaním vo vojne proti Ukrajine si podľa neho Pchjongjang zároveň vylepšuje vlastné zbraňové systémy.