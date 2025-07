Ukrajinská rozviedka: Rusko posilňuje stavy na základni v Arménsku

Kyjev/Jerevan 8. júla (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) tvrdí, že Moskva zvyšuje počty svojich vojakov na vojenskej základni Gjumri v Arménsku neďaleko hraníc s Tureckom. Informuje o tom TASR na základe správ spravodajského webu Euronews a portálu The Kyiv Independent.



HUR o možnosti zvyšovania vojenskej prítomnosti Ruska v Arménsku informovala ešte v sobotu, v ten deň Jerevan takéto tvrdenie odmietol. Rozviedka v nadväznosti na to zverejnila dokument, o ktorom tvrdí, že je to „uniknuté nariadenie veliteľa vojsk Južného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl o posilnení ruskej vojenskej základne v Arménsku“. Týmto krokom si chce Moskva údajne zaistiť väčší vplyv v regióne Južného Kaukazu a „destabilizovať tým globálnu bezpečnostnú situáciu“.



„V dokumente sa uvádza zoznam opatrení na urýchlené posilnenie ruských jednotiek výberom vojakov spomedzi členov 8., 18., 49. a 58. práporu Južného vojenského okruhu,“ uvádza HUR vo vyhlásení. Dokument má podľa nej veliteľom útvarov prikazovať, aby sa postarali o výberový proces a vojaci boli fyzicky i psychicky zdraví a pripravení na boj.



Gjumri je druhé najväčšie mesto v Arménsku pri hranici s Tureckom. Od 90. rokov minulého storočia tam sídli 102. ruská vojenská základňa. S kapacitou 5000 ľudí je najväčším ruským armádnym zariadením na Južnom Kaukaze a rozmiestnené tam sú aj stíhacie lietadlá MiG-29 a systém protivzdušnej obrany S-300.



V auguste 2010 predĺžili Moskva a Jerevan účinnosť dohody o prenájme vojenskej základne do roku 2044.