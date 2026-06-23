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Ukrajinská SBU a polícia zmarili pokus o teroristický útok v Kyjeve
Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v Ševčenkivskom rajóne.
Autor TASR
Kyjev 23. júna (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve a zároveň zadržali dvoch agentov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). TASR o tom píše podľa webu Militarnyj a SBU.
Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v Ševčenkivskom rajóne. Počas úteku do Ruska chystali jeho diaľkové odpálenie, aby spôsobili značné škody na susednej administratívnej budove.
Oboch zadržali vo vlaku do Černihivskej oblasti, odkiaľ sa plánovali nelegálne preplaviť cez rieku do Bieloruska v nafukovacieho člne.
Oproti miestu plánovaného teroristického útoku na jednu z administratívnych budov v centre Kyjeva nainštalovali maskovanú kameru s diaľkovým prístupom pre ruskú FSB. Vybavili ju druhým výbušným zariadením, ktoré plánovali odpáliť po výbuchu generátora.
Podľa doterajšieho vyšetrovania oboch mužov naverbovala FSB cez platformu Telegram, kde zverejňovali komentáre na podporu kremeľského režimu. Jeden je mobilizovaný vojak, ktorý dezertoval zo svojej vojenskej jednotky, druhý je marketingový špecialista so sídlom v Kyjeve. Za splnenie pridelenej úlohy im bola prisľúbená tzv. „evakuácia“ do Ruskej federácie a následné zamestnanie v rámci FSB.
Pred prípravou teroristického útoku si ich FSB preverila pomocou rôznych misií v prospech ruských špeciálnych služieb vrátane vytvorenia skladu zbraní a odovzdávania informácií o vojenských zariadeniach.
Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku.
Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v Ševčenkivskom rajóne. Počas úteku do Ruska chystali jeho diaľkové odpálenie, aby spôsobili značné škody na susednej administratívnej budove.
Oboch zadržali vo vlaku do Černihivskej oblasti, odkiaľ sa plánovali nelegálne preplaviť cez rieku do Bieloruska v nafukovacieho člne.
Oproti miestu plánovaného teroristického útoku na jednu z administratívnych budov v centre Kyjeva nainštalovali maskovanú kameru s diaľkovým prístupom pre ruskú FSB. Vybavili ju druhým výbušným zariadením, ktoré plánovali odpáliť po výbuchu generátora.
Podľa doterajšieho vyšetrovania oboch mužov naverbovala FSB cez platformu Telegram, kde zverejňovali komentáre na podporu kremeľského režimu. Jeden je mobilizovaný vojak, ktorý dezertoval zo svojej vojenskej jednotky, druhý je marketingový špecialista so sídlom v Kyjeve. Za splnenie pridelenej úlohy im bola prisľúbená tzv. „evakuácia“ do Ruskej federácie a následné zamestnanie v rámci FSB.
Pred prípravou teroristického útoku si ich FSB preverila pomocou rôznych misií v prospech ruských špeciálnych služieb vrátane vytvorenia skladu zbraní a odovzdávania informácií o vojenských zariadeniach.
Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku.