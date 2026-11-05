< sekcia Zahraničie
Ukrajinská SBU odvolala úradníkov v súvislosti s kauzou call centier
NABU uviedol, že jeden z vysokopostavených predstaviteľov SBU sa protikorupčným vyšetrovateľom vyhrážal použitím strelnej zbrane.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 5. novembra (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba v stredu oznámila, že odvolala dvoch svojich vysokopostavených predstaviteľov, ktorí sú spájaní s vyšetrovaním nelegálnych call centier protikorupčným útvarom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Olexandr Poklad „odvolal z funkcií dvoch vysokopostavených úradníkov, ktorí sú zapletení do vyšetrovania Národného protikorupčného úradu (NABU)“, napísala služba v príspevku na platforme Telegram.
Vo vyhlásení Poklad uviedol, že očakáva „transparentné, objektívne a nestranné“ vyšetrovanie zo strany NABU, hoci tieto dve inštitúcie sú už dlhodobo v spore.
NABU uviedol, že jeden z vysokopostavených predstaviteľov SBU sa protikorupčným vyšetrovateľom vyhrážal použitím strelnej zbrane a bránil im vo vstupе do priestorov, v ktorých v stredu vykonávali prehliadky.
Útvar tvrdí, že vysokopostavení predstavitelia SBU, prokuratúry a polície prijímali úplatky od prevádzkovateľov podvodných call centier, aby proti nim úrady nezasahovali.
Podvody boli namierené proti Ukrajincom aj cudzincom a zahŕňali predaj omamných látok a falošnej zahraničnej meny, dodal úrad. Doplnil, že zločinecká skupina mala najmenej 12 členov a organizovala aj „plánované lúpeže, únosy a fyzické útoky“.
Odhalenie podvodnej činnosti viedlo v septembri k odstúpeniu ukrajinského generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Reagoval tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorých mu príslušníci protikorupčného útvaru prehľadali kancelárie. Kravčenko obvinenia odmietol.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) nelegálne call centrá na Ukrajine zamestnávajú zhruba 60.000 ľudí.
Riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Olexandr Poklad „odvolal z funkcií dvoch vysokopostavených úradníkov, ktorí sú zapletení do vyšetrovania Národného protikorupčného úradu (NABU)“, napísala služba v príspevku na platforme Telegram.
Vo vyhlásení Poklad uviedol, že očakáva „transparentné, objektívne a nestranné“ vyšetrovanie zo strany NABU, hoci tieto dve inštitúcie sú už dlhodobo v spore.
NABU uviedol, že jeden z vysokopostavených predstaviteľov SBU sa protikorupčným vyšetrovateľom vyhrážal použitím strelnej zbrane a bránil im vo vstupе do priestorov, v ktorých v stredu vykonávali prehliadky.
Útvar tvrdí, že vysokopostavení predstavitelia SBU, prokuratúry a polície prijímali úplatky od prevádzkovateľov podvodných call centier, aby proti nim úrady nezasahovali.
Podvody boli namierené proti Ukrajincom aj cudzincom a zahŕňali predaj omamných látok a falošnej zahraničnej meny, dodal úrad. Doplnil, že zločinecká skupina mala najmenej 12 členov a organizovala aj „plánované lúpeže, únosy a fyzické útoky“.
Odhalenie podvodnej činnosti viedlo v septembri k odstúpeniu ukrajinského generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Reagoval tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorých mu príslušníci protikorupčného útvaru prehľadali kancelárie. Kravčenko obvinenia odmietol.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) nelegálne call centrá na Ukrajine zamestnávajú zhruba 60.000 ľudí.