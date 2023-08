Ukrajinská SBU poskytla CNN video zo zásahu dronov na Kerčskom moste

Kyjev/Londýn/Washington 16. augusta (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) poskytla americkej televízii CNN videozáznam okamihu, keď experimentálne ukrajinské bezpilotné zariadenie zasiahlo podporný pilier mosta spájajúceho Rusko s anektovaným Krymským polostrovom.



Okrem CNN o tom v stredu informovala aj britská stanica BBC, ktorá vo svojej správe pripomenula, že daný útok sa uskutočnil 17. júla.



Útok spôsobil škody na cestných pruhoch mosta a podľa ruských predstaviteľov prišli počas neho o život dvaja civilisti.



Bol to druhý útok na túto životne dôležitú dopravnú tepnu, ktorý poukázal na to, aké ťažké je pre Rusko brániť ju.



Okrem toho ide o prvý prípad, čo sa SBU otvorene prihlásila k zodpovednosti za podobnú operáciu - i keď informované zdroje britskej stanice BBC v SBU neoficiálne informovali o účasti ukrajinskej bezpečnostnej služby na útoku, Kyjev to doteraz oficiálne nepriznal.



Kerčský most otvoril ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018. Táto stavba sa - podľa BBC - stala symbolom jeho túžby ovládnuť Ukrajinu a pripútať ju navždy k Rusku. Je tiež dôležitým zásobovacím spojením pre ruskú vojenskú operáciu na Kryme.



Šéf SBU Vasyľ Maľuk v rozhovore pre CNN povedal, že dron použitý 17. júla na úder na most - pomenovali ho Sea Baby - bol výsledkom niekoľkomesačného vývoja, ktorý sa začal bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu.



Podľa CNN Maľukovo vyhlásenie o zodpovednosti za útok na Kerčský most je zrejme prejavom snahy upozorniť Moskvu na hrozbu, ktorú tieto nové drony predstavujú.



"Pracujeme na množstve nových zaujímavých operácií, a to aj vo vodách Čierneho mora. Sľubujem vám, že to bude vzrušujúce, najmä pre našich nepriateľov," avizoval Maľuk.



Televízia CNN uviedla, že SBU jej poskytla snímku obrazovky operátora dronu, na ktorej vidno posledné sekundy pred tým, ako čln naložený 850 kilogramami výbušniny narazí do železobetónového piliera mosta.



Ďalšie dve videá poskytnuté televízii CNN zdrojmi SBU obsahujú zábery zachytené priemyselnými kamerami, na ktorých vidieť, ako čln útočí na cestnú časť mosta a následne - približne o päť minút neskôr - exploduje v blízkosti železničnej časti mosta ďalší dron, ktorý sa k nemu približuje z opačnej strany.



"Námorné hladinové drony sú jedinečným vynálezom SBU," povedal Maľuk, pričom zdôraznil, že na ich vývoji sa nepodieľala žiadna súkromná ani zahraničná firma. Spresnil, že drony sa vyrábajú v podzemnom výrobnom závode na území Ukrajiny.



Ciele, na ktoré ich Ukrajina nasadila, sú legitímne "podľa ukrajinského i medzinárodného práva," dodal Maľuk s tým, že "s pomocou týchto dronov sme nedávno uskutočnili úspešný útok na Krymský most, veľký útok na Olenegorskij gorňak a tanker SIG."



Podľa CNN útoky na plavidlá Olenegorskij gorňak a SIG sú potvrdením ohrozenia ruských námorných operácií vo východnej časti Čierneho mora - v oblasti, ktorú Moskva dovtedy považovala za územie mimo dosahu ukrajinskej armády.



Šéf SBU priznal aj zodpovednosť svojej služby za prvý útok na Kerčský most z 8. októbra minulého roka. Bližšie podrobnosti však neuviedol. Okolnosti tohto výbuchu, ktorý podľa ruských vyšetrovateľov spôsobil nákladný automobil naložený výbušninami, sú tak stále nejasné.