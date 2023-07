Ukrajinská SBU sa prihlásila k zodpovednosti za útok na Krymský most

Kyjev 26. júla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) sa v stredu prihlásila k zodpovednosti za vlaňajší výbuch na Krymskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymským polostrovom. Pri útoku prišli o život tri osoby, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Uskutočnilo sa už mnoho rôznych špeciálnych operácií. O niektorých budeme môcť hovoriť po víťazstve (Ukrajiny) verejne a nahlas, o niektorých naopak vôbec," povedal šéf SBU Vasyľ Maľuk pre predstavovaní novej poštovej známky venovanej ukrajinským špeciálnym jednotkám.



Priznal pritom, že zničenie Krymského mosta bolo jednou z takýchto akcií SBU.



K výbuchu na Krymskom moste, známom aj pod označením Kerčský most, došlo 8. októbra 2022. Poškodená bola jeho cestná časť, ktorej úseky sa zrútili do mora, i jeho železničná časť, na ktorej horel vlak s cisternovými vozňami s palivom.



Most je pre Rusko dôležitý pri zásobovaní Krymu i ruských inváznych jednotiek operujúcich v južnej časti Ukrajiny. V mnohých ohľadoch je symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014.



Ide tiež o najdlhší most v Európe, ktorý ruské médiá pri otvorení v roku 2018 vyzdvihovali ako "stavbu storočia". Ruskí predstavitelia opakovane vyhlásili, že most je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.



K útoku na tento most došlo aj 17. júla 2023. Zahynuli pri ňom dvaja civilisti – muž a žena, ktorí išli po moste autom. Rusko opísalo útok ako "teroristický čin" a tiež z neho obvinilo ukrajinské jednotky.



Maľuk však v stredu neuviedol, či za ním taktiež stála SBU alebo iné ukrajinské zložky.



Ukrajina sa k júlovému útoku oficiálne neprihlásila. Nemenované zdroje z ukrajinských bezpečnostných zložiek však pre agentúru AFP minulý týždeň uviedli, že išlo o spoločnú akciu SBU a ukrajinského námorníctva.