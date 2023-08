Ukrajinská SBU vraj zničila dronmi stíhačky na základni v Rusku

Kyjev 28. augusta (TASR) - Letecká základňa pri Kursku na západe Ruska sa cez víkend stala terčom útoku Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). Ukrajinské útočné drony vraj v noci na nedeľu zasiahli štyri ruské stíhačky Su-30, jednu stíhačku MiG-29, dva protilietadlové systémy Pancir a radary systému protivzdušnej obrany S-300. V pondelok o tom informovala britská televízia Sky News s odvolaním sa na informácie ukrajinského spravodajského webu v angličtine The New Voice of Ukraine, uvádza TASR.



Výbuchy na letisku boli podľa agentov SBU "veľmi pôsobivé", pričom rozsah spôsobených škôd a obetí by mal byť známy čoskoro.



Sky News pripomína, že v Kursku sa v noci na nedeľu ozvalo niekoľko výbuchov. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že protivzdušnej obrany sa tam podarilo zneškodniť ukrajinské bezpilotné lietadlá.