Ukrajinská služba a skupina Kursk nepotvrdili prienik ruských vojakov

Kyjev/Londýn 19. februára (TASR) - Ukrajinská pohraničná služba v stredu nepotvrdila informácie o údajnej ruskej ofenzíve z ruskej Kurskej oblasti do Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR. Informáciu o prieniku ruských jednotiek na ukrajinské územie nepotvrdila ani operatívna skupiny Kursk ukrajinských ozbrojených síl, ktorá v danom sektore pôsobí.



Najvyššie velenie ukrajinskej armády Putinove tvrdenie zatiaľ nekomentovalo. BBC doplnila, že v podmienkach vojny nie je možné bezprostredne overiť pravdivosť tvrdení bojujúcich strán.



O ruskej ofenzíve v Sumskej oblasti novinárov v stredu informoval ruský prezident Vladimir Putin. Urobil tak počas návštevy závodu na výrobu dronov v Petrohrade.



Dodal, že "prakticky pred hodinou" mu podali hlásenie, podľa ktorého vojaci z 810. brigády v noci na stredu prekročili hranicu Ruskej federácie a Ukrajiny a dostali sa "na nepriateľské územie". Podľa ruského prezidenta sa ofenzíva odohráva "po celej línii bojového kontaktu".



Agentúra AFP konštatovala, že ak sa správy o ruskej ofenzíve potvrdia, mohlo by ísť o prvý pozemný útok na Sumskú oblasť od roku 2022, keď ruská armáda z tejto časti Ukrajiny ustúpila.



AFP dodala, že 810. brigáda bola dislokovaná v Kurskej oblasti na západe Ruska, ktorá hraničí so Sumskou oblasťou Ukrajiny.