Ukrajinská služba vidí náznaky, že za kyberútokom sú ruskí hackeri

Kyjev 15. januára (TASR) - Ukrajinská tajná služba SBU v piatok uviedla, že existujú určité náznaky toho, že za rozsiahlym kybernetickým útokom, ktorého terčom sa v noci na piatok stali ukrajinské vládne inštitúcie, stoja hackerské skupiny spájané s ruskými tajnými službami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina zaznamenala v noci na piatok rozsiahly kybernetický útok na webové stránky vládnych inštitúcií, na ktoré hackeri umiestnili výhražný text. Ten varoval (v ukrajinskom, ruskom a poľskom jazyku) návštevníkov webstránok, že ich údaje unikli a že sa majú "báť a očakávať to najhoršie".



Terčom útoku sa stalo približne 70 webstránok, vrátane webových portálov ukrajinského ministerstva školstva a vedy, ako aj rezortu diplomacie, vládneho kabinetu či ministerstva pre výnimočné situácie. Webstránky boli v piatok ráno pre užívateľov neprístupné. Kyjev to podnietilo k začatiu vyšetrovania.



"Nateraz môžeme povedať, že existujú určité náznaky, že do incidentu boli zapojené skupiny hackerov spájané s tajnými službami Ruskej federácie," uviedla SBU v piatkovom vyhlásení.



Európska únia v reakcii na kybernetický útok uviedla, že mobilizuje "všetky svoje zdroje", aby pomohla Ukrajine. NATO a Západ varovali, že prípadný ruský vojenský útok voči Ukrajine by mal vážne dôsledky. Severoatlantická aliancia zároveň v piatok avizovala, že s Kyjevom zintenzívni spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.