Ukrajinská firma bude v Dánsku vyrábať palivo pre rakety dlhého doletu
Spoločnosť Fire Point vyrába rakety Flamingo, ktoré ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za najúspešnejšiu zbraň krajiny.
Autor TASR
Kodaň 3. septembra (TASR) - Ukrajinský producent zbraní Fire Point začne v Dánsku vyrábať palivo pre rakety s dlhým doletom, oznámila v stredu dánska vláda. Agentúra Reuters informuje, že pôjde o prvú expanziu ukrajinskej obrannej spoločnosti do zahraničia, píše TASR.
Výroba paliva pre rakety s dlhým doletom sa bude nachádzať v blízkosti dánskej vojenskej leteckej základne Skrydstrup, kde Kodaň skladuje flotilu stíhacích lietadiel F-16.
„Je to pomocná ruka Ukrajine v jej boji za bezpečnosť, vlastnú nezávislosť a v neposlednom rade za možnosť žiť v mieri,“ povedal novinárom dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Dánsko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 verným podporovateľom Kyjeva a podľa dánskeho ministerstva zahraničných vecí mu doteraz prispelo vojenskou podporou vo výške 67,6 miliardy dánskych korún (približne deväť miliárd eur). Dánska vláda tiež nedávno vyčlenila 500 miliónov korún na podporu ukrajinských firiem expandujúcich v tejto krajine.
Zelenskyj už v júni avizoval rokovania o spoločnej výrobe zbraní s Dánskom, Nórskom, Nemeckom, Kanadou, Veľkou Britániou aj Litvou, pripomína Reuters.
