Vereščuková kritizovala Maďarsko za to, ako pristupuje k Ukrajine

Budapešť/Kyjev 23. marca (TASR) - Spôsob, akým oficiálne vedenie Maďarska v poslednom čase pristupuje k Ukrajine, je dokonca horší než spôsob niektorých ruských satelitov z bývalého Sovietskeho zväzu. Napísala to v utorok na Facebooku podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková.



"Určite to bude nepríjemné prekvapenie najmä pre Maďarov žijúcich na Ukrajine, ktorých mnohých osobne poznám," dodala vicepremiérka a vyjadrila nevoľu nad tým, že Maďarsko nepodporuje sankcie, neposkytuje zbrane a ani neumožňuje tranzit zbraní z iných krajín cez svoje územie.



"Je to preto, že chcú lacný ruský plyn? Alebo možno preto, že potichu snívajú o našej Zakarpatskej oblasti?" píše Vereščuková, ktorá apeluje na Maďarsko, aby sa postavilo na stranu civilizovaného sveta.



Maďarská vláda vydala 7. marca nariadenie, podľa ktorého nie je možné dodávať z územia Maďarska zbrane na ukrajinské územie. Premiér Viktor Orbán 9. marca oznámil, že Maďarsko sa nemôže pripojiť k sankciám uvaleným Spojenými štátmi na Rusko v oblasti energetiky, pretože aj naďalej potrebuje zemný plyn a ropu prichádzajúce z Ruska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)