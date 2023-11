Ukrajinská vicepremiérka varuje pred vyčerpanosťou z vojny

Berlín 24. novembra (TASR) – Európske krajiny začínajú byť zunované vojnou, no ukrajinská vôľa bojovať proti ruskej agresii zostáva nemenná, vyhlásila počas piatkovej návštevy Berlína ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Stefanišynová podľa svojich slov počas cestovania po Európskej únii (EÚ) zaznamenala v tlači aj na ulici vyjadrenia, že vojna trvá už pridlho.



"Nemali by sme počítať dni, mali by sme vyčkať, ako sa situácia vyvinie," vyhlásila po viac než 600 dňoch od začiatku ruskej invázie.



Vicepremiérka tvrdí, že ukrajinská armáda od júlového summitu NATO vo Vilniuse pokročila v prijímaní štandardov NATO. Účastníci summitu vtedy rokovali aj o možnom vstupe Ukrajiny do NATO, no neposkytli jej žiadny konkrétny plán a ani dátum, pripomína DPA.



Podľa Stefanišynovej bude kľúčovým Rady EÚ v polovici decembra, na ktorom padne rozhodnutie, či možno s Ukrajinou začať prístupové rokovania o vstupe do EÚ. Vicepremiérka pre Nemeckú spoločnosť pre zahraničnú politiku (DGAP) uviedla, že členské štáty EÚ by mali túto záležitosť prebrať ešte pred summitom, pretože veto čo i len jednej krajiny by bolo prehrou všetkých. Niektoré krajiny, predovšetkým Maďarsko, uviedli v spojitosti s možným vstupom Ukrajiny do EÚ výhrady, píše DPA.



Stefanišynová vyhlásila, že Ukrajina bude spoľahlivým členom EÚ a odsúhlasenie začiatku prístupových rokovaní podľa nej vyšle pozitívny signál balkánskym krajinám, ktoré tiež čakajú na vstup do EÚ.



Vicepremiérka zároveň varuje, že vojenská porážka Ukrajiny by vyvolala domino efekt, pretože Rusko sa neplánuje zastaviť na ukrajinských hraniciach.