Ukrajinská vláda chce zaviesť angličtinu ako jazyk obchodného styku

Kyjev 7. júna (TASR) - Ukrajinská vláda pripravuje návrh zákona, ktorý uzákoní angličtinu ako jazyk obchodného styku. Povedal to ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, informuje v utorok denník The Guardian.



"Angličtina sa teraz používa v obchodnom styku v celom civilizovanom svete, takže ak jej udelíme takýto štatút na Ukrajine, podporí to rozvoj podnikania, pritiahne investície a urýchli európsku integráciu Ukrajiny," napísal Šmyhaľ v pondelok neskoro večer na platforme Telegram. Ďalšie podrobnosti o pripravovanej legislatíve neuviedol.



The Guardian pripomína, že jediným úradným jazykom na Ukrajine je ukrajinčina. Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS) z roku 2019 hovorí približne polovica z obyvateľstva Ukrajiny prevažne alebo aj výlučne po ukrajinsky, zatiaľ čo približne 30 percent zase používa prevažne alebo výlučne ruštinu.



Znalosť angličtiny na Ukrajine sa postupne zlepšuje, Ukrajina však v tomto smere stále zaostáva za inými krajinami z regiónu východnej Európy, dodáva The Guardian.