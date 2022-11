Ukrajinská vláda odhaduje počet nezvestných vo vojne na približne 7000

Kyjev 2. novembra (TASR) - Na zhruba 7000 odhaduje ukrajinská vláda počet nezvestných vo vojne proti Rusku, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. Určenie presného počtu je však v dôsledku prebiehajúcich bojov nemožné, uviedla v stredu námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová.



Počty nezvestných sú väčšinou nahlasované neskoro a s nepresnosťami, citovala ju agentúra Unian. Maljarová zároveň vyzvala obyvateľov krajiny, aby nešírili na internete žiadne osobné údajne svojich nezvestných príbuzných - najmä v prípade, keď ide o vojakov.



"Nepriateľ tieto informácie využije. Nezverejňujte žiadne fotografie nezvestného v uniforme a s osobnými údajmi. Takáto osoba by sa mohla v civile ukrývať na dočasne obsadenom území, a mohlo by ju to odhaliť. Mohlo by to sťažiť aj výmenu zajatých," spresnila.



Maljarová zároveň apelovala na ľudí, aby sa v prípade potreby obrátili na špeciálne koordinačné centrá.



Ruský prezident Vladimir Putin vojensky napadol susednú Ukrajinu 24. februára, pripomína DPA. Vojna trvá už viac než osem mesiacov.