Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti
Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajinská vláda v stredu ráno na mimoriadnom zasadnutí pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi, informovala na sociálnych sieťach premiérka Julija Svyrydenková. Ide o súčasť rozsiahleho protikorupčného vyšetrovania v energetickom sektore, ktorý od roku 2021 vo funkcii ministra energetiky viedol Haluščenko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a Ukrinform.
„Dnes ráno sa konalo mimoriadne zasadnutie vlády. Bolo prijaté rozhodnutie suspendovať Hermana Haluščenka z funkcie ministra spravodlivosti,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti X. Kabinet výkonom jeho funkcie poveril námestníčku ministra pre európsku integráciu Ľudmilu Suhakovú.
Haluščenko v reakcii na sociálnej sieti X napísal, že s rozhodnutím vlády úplne súhlasí. Podľa jeho slov treba spraviť najprv politické rozhodnutie a až neskôr sa zaoberať podrobnosťami.
„Nedržím sa funkcie ministra. Verím, že pozastavenie výkonu funkcie počas vyšetrovania je civilizovaný a správny scenár,“ napísal s tým, že sa plánuje proti obvineniam brániť.
Ministerstvo spravodlivosti v utorok potvrdilo, že v rámci protikorupčného záťahu v energetickom sektore Haluščenka vyšetruje Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v spolupráci so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP). V jeho rezidencii tiež vykonali raziu.
Oba úrady vyšetrujú podozrenia o vyplatení úplatkov pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine proti dronovým a raketovým útokom.
Vyšetrovatelia prišli na to, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom. Podľa zdroja agentúry Reuters počas konverzácie s jedným z podozrivých bol zaznamenaný tiež Haluščenkov hlas.
NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi prezidenta Volodymyra Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech. Ukrajinské médiá informovali, že Mindič iba niekoľko hodín pred raziami opustil územie Ukrajiny.
