Ukrajinská vláda predložila parlamentu novelizovaný mobilizačný zákon

Kyjev 31. januára (TASR) - Ukrajinská vláda predložila v utorok do parlamentu zmenenú a doplnenú verziu zákona o sprísnení pravidiel mobilizácie s cieľom zabezpečiť, aby krajina mala dostatočnú bojovú silu na pokračovanie v ťažení proti ruskej invázii.



Ako informovala agentúra Reuters, táto reforma bola parlamentom vrátená do vlády začiatkom januára po tom, čo prvotný návrh vyvolal verejné pobúrenie. Zákonodarcovia a analytici vtedy uviedli, že niektoré ustanovenia návrhu porušujú ústavu a predstavujú riziko korupcie.



Navrhované reformy sa považujú za nevyhnutné, pretože Ukrajina potrebuje doplniť stav svojej armády a vzhľadom na to, že vojna s Ruskom trvá už dva roky, armáda zápasí s nedostatkom mužov, ktorí sa hlásia do boja dobrovoľne.



Kľúčovým ustanovením v návrhu zákona je zníženie vekovej hranice pre osoby, ktoré môžu byť mobilizované do boja, z 27 na 25 rokov.



Nový návrh zákona zachováva kľúčové ustanovenia pôvodného návrhu vrátane zavedenia elektronických predvolaní na odvod a prísnych trestov pre ľudí, ktorí porušujú pravidlá mobilizácie.



Zachované zostali aj stanovenia z predchádzajúcej verzie návrhu zákona, ktoré sa vzťahujú na Ukrajincov žijúcich v zahraničí, keďže občania žiadajúci o pasy budú musieť predkladať svoje vojenské registračné doklady.



Na cestu do zahraničia budú musieť Ukrajinci vo veku 18 až 60 rokov predložiť vojenský preukaz s vyznačením vyradenia z evidencie.



Aktualizovaný návrh zachováva aj ustanovenie o doručovaní mobilizačných oznámení elektronicky do "osobného profilu" branca, ktorý sú občania povinní si vytvoriť.



Akýkoľvek pokus vyhnúť sa povolaniu do armády bude mať za následok súdne konanie a opatrenia súdu vrátane zmrazenia bankových účtov a majetku, obmedzenia cestovania a používania vozidla.



Zákon počíta s demobilizáciou po 36 mesiacoch - ide o článok zákona, ktorú vyvolal na Ukrajine veľkú diskusiu: príbuzní vojakov, ktorí v súčasnosti bojujú na fronte, totiž požadovali, aby bol stanovený jasný časový rámec ich služby.



Keď Rusko vo februári 2022 spustilo svoju totálnu inváziu, Ukrajina vyhlásila stanné právo. Muži v bojaschopnom veku môžu opustiť krajinu, len ak majú osobitnú výnimku.



Koncom minulého roka ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij povedal, že armáda navrhla zmobilizovať do armády 450.000 až 500.000 ďalších ľudí. Hlavný veliteľ ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že tento údaj zohľadňuje vojenské plány a prognózy možných strát. Vojenskí analytici tvrdia, že toto číslo pokryje celý rok.