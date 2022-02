V Ukrajine vytvárajú IT armádu, má bojovať na kybernetickom fronte

"],"articleBody":"Kyjev 27. februára (TASR) - Ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v sobotu na sociálnej sieti Twitter informoval, že vláda v Kyjeve \"vytvára IT armádu\", aby \"pokračovala v boji na kybernetickom fronte\".\r

\r

Ako v noci na nedeľu uviedla spravodajská televízia CNN, Fedorov zverejnil toto oznámenie aj v aplikácii na odosielanie správ Telegram, pričom nabádal hackerov na kybernetické útoky na kľúčové ruské energetické firmy a finančné firmy. \r

\r

Navrhovaný zoznam cieľov zahŕňa plynárenský gigant Gazprom a veľké ruské banky - Sberbank a VTB. \r

\r

CNN pripomenula, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena vo štvrtok uvalila na obe tieto banky sankcie za ruskú inváziu na Ukrajinu.\r

\r

Kanál Telegram propagovaný Fedorovom bol preložený aj do angličtiny, aby oslovil \"všetkých IT špecialistov z iných krajín\".\r

\r

Kybernetické útoky zohrávajú významnú rolu vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Tesne pred touto inváziou zaplavila webové stránky ukrajinskej vlády séria takzvaných distribuovaných útokov na zamedzenie služby (DDoS). \r

\r

Biely dom obvinil z jedného z týchto kôl kyberútokov ruskú vojenskú rozviedku. Moskva však toto obvinenie poprela.\r

\r

V piatok ukrajinskí predstavitelia obvinili bieloruské ministerstvo obrany zo snahy hacknúť súkromné e-mailové účty ukrajinského vojenského personálu. \r

\r

CNN poznamenala, že bieloruské ministerstvo na jej žiadosť o komentár nereagovalo. \r

\r

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022 ","httpStatus":200}},"selectedPage":"https://www.teraz.sk/api_rest.php?module=RestApi&method=article&articleId=615219§ion=zahranicie&kind=clanok","wagonByUrl":{},"requirements":{"ids":[],"entities":{}},"wagonsConfig":[],"wagonHeight":{"ids":[],"entities":{}}}