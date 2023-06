Ukrajinská vojenská rozviedka potvrdila májový útok na sídlo v Kyjeve

Kyjev 22. júna (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka HUR potvrdila, že koncom mája Rusko podniklo raketový útok na jej sídlo v Kyjeve. Neuviedla však, aké boli dôsledky útoku, ani či bol pri ňom zranený aj riaditeľ HUR Kyrylo Budanov, ako to vtedy tvrdili niektoré ruské médiá, informuje agentúra DPA.



Správy o útoku sa prvý krát objavili 29. mája tohto roku, medziinými ho hlásil aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Ukrajinské úrady to vtedy nepotvrdili, ale svedkovia hlásili výbuchy z Rybaľského ostrova v Kyjeve, kde sa nachádza sídlo HUR.



Hovorca HUR, celým názvom Hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR MO), Andrij Jusov v stredu v ukrajinskej televízii priznal, že takémuto útoku koncom mája došlo. Podľa neho však "nedosiahol zamýšľaný ani deklarovaný cieľ".



Jusov ani teraz neuviedol, aké boli dôsledky ruského útoku s vysvetlením, že tak urobí až po skončení vojny.



Hovorcovo vyhlásenie odznelo deň po tom, ako sa po niekoľkých týždňoch prvýkrát objavil v televízii náčelník HUR Kyrylo Budanov, ktorý mal byť podľa správ ruských propagandistických médií pri májovom útoku vážne zranený. Podľa agentúry DPA však na Budanovovi neboli v utorok badateľné žiadne zjavné následky zranení.



Podľa zistení britského týždenníka The Economist Rusko od vlaňajšieho začiatku invázie na Ukrajinu zaútočilo na sídlo HUR už prinajmenšom dvakrát. Prvý raz v marci 2022 a druhý raz koncom mája 2023. Cieľom týchto útokov mala byť údajne eliminácia 37-ročného Kyryla Budanova.



Po útoku z 29. mája, pri ktorom Rusi zaútočili na kyjevské sídlo HUR balistickými raketami, riadenými strelami a dronmi, prokremeľské médiá tvrdili, že Budanov bol ťažko zranený či dokonca upadol do kómy a že ho museli evakuovať do Nemecka. "The Economist môže potvrdiť, že ani jedno z týchto tvrdení nie je pravdivé," napísal britský týždenník.



Podľa zdrojov The Economist sa Rusi Budanova pokúsili zabiť už najmenej desaťkrát. Šéf HUR sa totiž osobne angažuje v rôznych operáciách, ktoré vyvolávajú znepokojenie Kremľa, napríklad vo vysielaní dronov nad územie Ruska.