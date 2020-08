Ukrajinská vojenská rozviedka: Rusko stále dodáva zbrane do Donbasu

Kyjev 18. augusta (TASR) - Rusko pokračuje v dodávkach zbraní a vojenskej techniky do okupovaných častí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Informovala o tom v utorok Hlavná správa rozviedky Ministerstva obrany Ukrajiny.



"Rusko pokračuje v dodávaní zbraní, vojenskej techniky a iného vojenského materiálu na dočasne okupované územia v Doneckej a Luhanskej oblasti cez hraničné úseky, ktoré sú mimo kontroly Ukrajiny," citovala zo správy rozviedky agentúra UNIAN.



Zo správy vyplýva, že za posledné dva týždne bolo do regiónu dodaných až 20 kusov vojenskej techniky, obnovenej a modernizovanej v ruských zbrojárskych firmách, ktorú budú "obsluhovať ruské okupačné sily v Donbase".



Podľa správy dorazila z Ruska do Donbasu v samostatných nákladných automobiloch aj ďalšia zásielka bezpilotných lietadiel vybavených modernými systémami videosledovania.



Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že z tohto dôvodu dospela k záveru, že Rusko zvyšuje bojovú účinnosť 1. (doneckého) a 2. (luhanského) armádneho zboru.



Rozviedka ešte začiatkom augusta informovala, že Rusko koncom júla a začiatkom augusta - v priebehu týždňa - dodalo na východ Ukrajiny najmenej desať obrnených bojových vozidiel, až 30 nákladných automobilov naložených ručnými zbraňami, strelivom a vojenským vybavením, ako aj približne 1000 ton paliva.