Ukrajinská vojenská rozviedka: Rusko sa snaží rozdeliť Ukrajinu

Kyjev 27. marca (TASR) – Rusko sa snaží rozdeliť Ukrajinu na dve časti s cieľom vytvoriť Moskvou kontrolovaný región po tom, ako sa mu nepodarilo ovládnuť celú krajinu. Uviedol to v nedeľu šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a denníka The Guardian.



Podľa vedúceho Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR MOU) existujú dôvody domnievať sa, že Rusko zvažuje pre Ukrajinu "kórejský" scenár, teda vytvorenie deliacej čiary medzi okupovanými a neokupovanými oblasťami krajiny.



"V skutočnosti je to pokus vytvoriť na Ukrajine Severnú a Južnú Kóreu," uviedol brigádny generál Budanov vo vyhlásení. Dodal, že Ukrajina čoskoro spustí na Ruskom okupovanom území "gerilovú vojnu".