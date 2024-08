Ukrajinská rozviedka tvrdí, že podnikla výpad na Kinburnskú kosu

Kyjev 9. augusta (TASR) — Príslušníci ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) uskutočnili v piatok obojživelný výpad na Kinburnskú kosu v Čiernom mori. Ruské sily ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. TASR o tom informuje na základe správy ruskojazyčného vysielania BBC.



HUR tak potvrdila správy z ruských telegramových kanálov. Vo vyhlásení uviedla, že počas operácie zničila šesť obrnených vozidiel a zabila približne 30 ruských vojakov. Zverejnila aj vyše dvojminútové video z operácie, ktorá sa začala ešte v noci vylodením na pláži. Video obsahuje aj zábery z útokov dronov na pozemné ciele a končí sa scénou zachytávajúcou vlajku HUR pripevnenú k pamätníku ruského vojvodcu Alexandra Vasilieviča Suvorova.



Ruské vysielanie BBC pravdivosť týchto informácií ani pravosť videozáznamu nemôže potvrdiť.



Kinburnská kosa je piesčitý výbežok na najzápadnejšej časti Kinburnského polostrova, ktorá oddeľuje ústie riek Dneper a Južný Bug od Čierneho mora. Severný breh ústia je pod kontrolou Ukrajiny.



Kinburnská kosa patrí do Mykolajivskej oblasti, no jediný prístup po súši je cez Chersonskú oblasť. Je približne desať kilometrov dlhá a široká od približne jedného kilometra do 100 metrov.



Výbežok dobyli ruské sily v júni 2022 a rozmiestnili tam prostriedky na vedenie elektronického boja a koordináciu raketových a delostreleckých útokov na neďaleké ukrajinské pozície. Po tom, čo ukrajinské sily počas protiofenzívy v Chersonskej oblasti na jeseň 2022 znovu obsadili pozície severne od Kinburnskej kosy, častejšie sa pokúšajú o obojživelné vylodenie na tomto výbežku.