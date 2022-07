Odesou len niekoľko hodín po dohode otriasli výbuchy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 23. júla (TASR) - Výbuchy otriasli v sobotu dôležitým ukrajinským prístavným mestom Odesa len jeden deň po tom, čo Kyjev a Moskva dosiahli zásadnú dohodu umožňujúcu obnovenie vývozu obilnín. Píše o tom britská stanica BBC.Príčína niekoľkých výbuchov, ktoré juhoukrajinskú Odesu zasiahli v skorých ranných hodinách, nie je známa. Podľa podmienok piatkovej dohody však Rusko súhlasilo, že nebude ostreľovať ukrajinské prístavy, kým lode s nákladom obilia budú premávať.Organizácia Spojených národov označila túto dohodu za "" po mesiacoch ozbrojeného rusko-ukrajinského konfliktu.Predseda Odeskej oblastnej rady Olexij Hončarenko napísal na sociálnej sieti Telegram, že v meste bolo šesť výbuchov a že po útoku zachvátili odeský prístav plamene.Hončarenko dodal, že ukrajinské vzdušné sily zostrelili niekoľko ďalších rakiet a že stíhačky sa zapojili do bližšie nešpecifikovaných leteckých súbojov nad mestom." napísal šéf oblastnej rady. "" uviedol Hončarenko.Zástupcovia Ukrajiny a Ruska v piatok oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. V prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží uviazlo vyše 20 miliónov ton obilia a od neho sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky.Ukrajinské čiernomorské prístavy sú zatiaľ zamínované, aby sa znemožnil ruský vojenský útok. Turecko je pripravené pomôcť s odmínovaním, aby tadiaľ bolo možné ukrajinské obilie vyvážať do sveta.