Ukrajinské a proruské sily sa navzájom obviňujú zo sabotáže a diverzie

Kyjev 18. februára (TASR) - Značná časť územia Luhanskej oblasti a severná časť Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zostala v noci na piatok na niekoľko hodín bez signálu jedného z troch mobilných operátorov. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko to označil za sabotáž.



Ako uviedla agentúra UNIAN, Heraščenko sa domnieva, že výpadok mobilnej siete je "súčasťou ruského plánu na destabilizáciu situácie na Ukrajine". Telekomunikačných operátorov preto vyzval, aby boli v strehu a spolupracovali s políciou. Dodal, že príslušné úrady začali trestné stíhanie pre prečin zasahovania do práce mobilného operátora.



Podľa agentúry UNIAN výpadky mobilnej siete v Doneckej a Luhanskej oblasti začali ich používatelia na sociálnych sieťach hlásiť vo štvrtok večer.



Následne spoločnosť Vodafone potvrdila problémy v regióne. Vo svojom vyhlásení na sieti Facebook uviedla, že "niekedy môžu nastať nepredvídané situácie, ktoré nemáme možnosť kontrolovať a okamžite riešiť". Ubezpečila svojich zákazníkov, že na vyriešení problému pracuje.



Podľa agentúry TASS velenie tzv. ľudových milícií samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) v piatok informovalo o neúspešnom pokuse "ukrajinských diverzantov" vyhodiť do vzduchu zásobník na čpavok v závode Styrol v meste Horlivka. Milície DĽR zmarili aj pokus ukrajinskej sabotážnej skupiny dostať sa na územie ropného skladu pri obci Olenivka.



Agentúra TASS tiež uviedla, že tajným službám DĽR sa podarilo zachytiť komunikáciu medzi diverzantmi - údajne prebiehala v poľštine.