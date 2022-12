Ukrajinské ambasády a konzuláty v Európe dostali krvavé balíky

Kyjev 2. decembra (TASR) - Viacerým ukrajinským veľvyslanectvám v európskych krajinách doručili "krvavé balíky" obsahujúce oči zvierat. Oznámilo to v piatok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra Reuters.



Balíky nasiaknuté tekutinou príznačnej farby a vône boli zaslané ukrajinským ambasádam v Holandsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a Taliansku, ako aj generálnym konzulátom v Neapole a Krakove a tiež ukrajinskému konzulátu v Brne, informoval hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Oleh Nikolenko.



"Skúmame zmysel tohto odkazu," uviedol Nikolenko na Facebooku. Dodal, že ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba nariadil, aby sa na všetkých dotknutých ambasádach a konzulátoch posilnili bezpečnostné opatrenia.



Takéto zásielky sa objavili po tom, ako bolo v ostatných dňoch dovedna šesť listových bômb zaslaných v Španielsku vsokopostaveným predstaviteľom a veľvyslanectvám Ukrajiny a USA.



V stredu takáto listová bomba explodovala na ukrajinskom veľvyslanectve v španielskej metropole Madrid. Ľahko pritom zranila pracovníka strážnej služby pred budovou veľvyslanectva. List bol určený ukrajinskému veľvyslancovi Serhijovi Pohoreľcevovi.



Okrem ukrajinskej ambasády doručili listové bomby v uplynulých dňoch aj na americké veľvyslanectvo v Madride, na španielske ministerstvo obrany, do zbrojárskej firmy v meste Zaragoza na severe Španielska a tiež na leteckú základňu Torrejón de Ardoz, kde sa nachádza sídlo Európskeho družicového strediska (EU SatCen) a odkiaľ sa odosielajú zbrane pre ukrajinskú armádu. Minulý týždeň dostal takúto zásielku aj španielsky premiér Pedro Sánchez.



Nikolenko teraz tiež informoval, že neznámi vandali znečistili v noci na piatok výkalmi rezidenciu ukrajinského veľvyslanca vo Vatikáne Andrija Juraša. Vandalom sa podarilo do rezidencie vniknúť a výkalmi pokryť vchodové dvere, schodisko a steny, spresnila agentúra ANSA.



Nikolenko zároveň oznámil, že vyhrážku bombou dostala aj ukrajinská ambasáda v Kazachstane. Bomba sa tam napokon nepotvrdila. Hovorca uviedol, že ukrajinská ambasáda v Spojených štátoch zase dostala list s článkom kritickým voči Ukrajine. List, ako aj väčšina zo zmienených zásielok, pochádzal z konkrétnej európskej krajiny, dodal Nikolenko bez ďalších podrobností.