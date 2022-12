Ukrajinské cirkvi už nechcú sláviť Vianoce podľa juliánskeho kalendára

Kyjev 27. decembra (TASR) - Na Ukrajine tohto roku vzrástol počet ľudí, ktorí Vianoce oslavovali 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára, a nie podľa juliánskeho, čo by bolo o 13 dní neskôr. Juliánsky kalendár totiž používa ruská pravoslávna cirkev. Od budúceho roka však už zrejme budú Vianoce na Ukrajine oficiálne iba 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Informuje o tom TASR, ktorá čerpala z článku talianskej agentúry ANSA.



Keďže na Ukrajine je viacero kresťanských tradícií, jedni doteraz slávili Vianoce 25. decembra, iní 7. januára. "Avšak mnohé rodiny mali napokon Vianoce dvakrát," uviedol latinský kyjevský biskup Vitalij Kryvyckyj s tým, že veľa rodín je nábožensky zmiešaných.



Na Ukrajine sa v súčasnosti diskutuje o zákaze ruskej pravoslávnej cirkvi v súvislosti s obvineniami, že kolaboruje s Kremľom. V prípade jej zákazu by už na Ukrajine nemal kto sláviť Vianoce 7. januára.



Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine a autokefálna pravoslávna cirkev – ktorá vyhlásila nezávislosť od ruského patriarchátu v roku 2018 a tento krok začiatkom roka 2019 uznal aj Carihrad – totiž už začali spoločne pracovať na tom, že Vianoce budú mať na budúci rok 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára.



Na gregoriánsky Štedrý deň sa stretli hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi arcibiskup Sviatoslav Ševčuk a pravoslávny metropolita Kyjeva Epifan (Epifanij), aby prerokovali dátum slávenia Vianoc, ale aj najbližšej Veľkej noci – ktorá je ešte dôležitejším sviatkom než Vianoce, avšak západná cirkev a východné cirkvi ju slávia iba zriedkakedy v rovnakom čase. Najbližšie by to tak malo byť v roku 2025.



Viaceré pravoslávne cirkvi – ktoré sa dištancujú od moskovského patriarchu Kirilla (Cyrila) pre jeho podporu vojny na Ukrajine – už začali diskutovať o tom, že by Veľkú noc začali sláviť v rovnakom čase ako katolíci. Carihradský patriarcha Bartolomej nedávno vyhlásil, že ruská pravoslávna cirkev môže čoskoro ostať jediná, ktorá bude sláviť Vianoce a Veľkú noc podľa juliánskeho kalendára.



Pápež František však pravoslávne cirkvi vyzval, aby sa pri dátumovom zjednocovaní sa s katolíkmi vyvarovali vzájomných rozkolov.