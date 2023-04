Ukrajinské delfíny a uškatce našli nový domov v rumunskom delfináriu

Bukurešť 7. apríla (TASR) - V delfináriu v čiernomorskom prístavnom meste Konstanca spolupracujú rumunskí a ukrajinskí tréneri aj napriek jazykovej bariére. TASR informuje podľa reportáže agentúry Reuters.



V minulom roku prichýlili štyri delfíny a tri uškatce spolu s trénermi a lekármi na úteku pred ruským ostreľovaním vo východoukrajinskom Charkove.



"Teraz máme viac kolegov... ukrajinských trénerov a delfínov," povedala rumunská trénerka Mona Mandrescuová pri bazéne po dopoludňajšom predstavení pre stovky školákov.



"Vychádzame spolu veľmi dobre, hovoríme rovnakým 'jazykom'. Je to to najlepšie, čo sa našim delfínom mohlo stať," dodala.



Rumunsko patrí medzi zhruba štrnásť štátov EÚ, kde morské cicavce chovajú v zajatí. Delfinárium v Konstanci je súčasťou prírodopisného komplexu. Od roku 2010 v ňom žijú delfíny Ni Ni a Čen Čen.



Charkovské delfinárium priamo ohrozilo ruské ostreľovanie hneď na začiatku invázie 24. februára 2022. Delfíny Kiki, Maju, Marusiu a Veterka s uškatcami Alexom, Mary a Zosjou okamžite presunuli do Odesy. Tam prečkali dva mesiace, kým rumunskí a ukrajinskí úradníci vybavili papierovačky na presun do EÚ.



Zvieratá dorazili do Konstance začiatkom mája. Mesiac strávili v karanténe, kým ich "predstavili" dvom domácim delfínom.



"Pre nás a naše zvieratá to bola nová skúsenosť, mali sme mladšie zvieratá. Najprv to úplne dokonalo nefungovalo," povedala vedúca ukrajinského tímu Elena Komogorová.



"Ale teraz... sme veľmi dobrí priatelia. A to isté platí pre našich zverencov," dodala.



Spolu vystupujú od konca júna, plávajú s trénermi, skáču cez obruče a cvičia s loptami. Uškatce sa dokážu zamiešať medzi publikum.



"Sú to tvrdo pracujúci ľudia a delfíny. Chceme, aby s nami zotrvali čo najdlhšie," povedal manažér delfinária Iulian Calin.