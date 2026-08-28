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Ukrajinské dronové útoky v Rusku si vyžiadali obeť a zranených
Záchranné služby okamžite uhasili niekoľko požiarov. Podľa správy bolo zostrelených celkovo 67 dronov.
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Pri ukrajinských dronových útokoch v Jaroslavlianskej oblasti severovýchodne od Moskvy zahynula najmenej jedna osoba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ďalších 27 ľudí utrpelo zranenia čiastočne v dôsledku padajúcich úlomkov z dronov, uviedol v piatok miestny gubernátor Michail Jevrajev v príspevku na platforme Telegrame.
Záchranné služby okamžite uhasili niekoľko požiarov. Podľa správy bolo zostrelených celkovo 67 dronov.
Ukrajinský generálny štáb následne potvrdil dronové útoky vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. Cieľom bola údajne ropná rafinéria, kde vypukol požiar.
Jaroslavlianska oblasť sa nachádza severovýchodne od ruského hlavného mesta Moskva a je vzdialený približne 700 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Ukrajinské úrady zároveň informovali, že pri ruských dronových útokoch v okrese Buča neďaleko Kyjeva zahynula najmenej jedna osoba. V kyjevskej oblasti utrpeli zranenia aj ďalší dvaja civilisti, informoval guvernér Tymur Tkačenko na Telegrame.
Cieľmi ruských útokov boli údajne sklady. Poškodených bolo aj niekoľko obytných budov.
Ďalších 27 ľudí utrpelo zranenia čiastočne v dôsledku padajúcich úlomkov z dronov, uviedol v piatok miestny gubernátor Michail Jevrajev v príspevku na platforme Telegrame.
Záchranné služby okamžite uhasili niekoľko požiarov. Podľa správy bolo zostrelených celkovo 67 dronov.
Ukrajinský generálny štáb následne potvrdil dronové útoky vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. Cieľom bola údajne ropná rafinéria, kde vypukol požiar.
Jaroslavlianska oblasť sa nachádza severovýchodne od ruského hlavného mesta Moskva a je vzdialený približne 700 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Ukrajinské úrady zároveň informovali, že pri ruských dronových útokoch v okrese Buča neďaleko Kyjeva zahynula najmenej jedna osoba. V kyjevskej oblasti utrpeli zranenia aj ďalší dvaja civilisti, informoval guvernér Tymur Tkačenko na Telegrame.
Cieľmi ruských útokov boli údajne sklady. Poškodených bolo aj niekoľko obytných budov.