Ukrajinské dronové útoky v Rusku:Niekoľko letísk pozastavilo prevádzku
Autor TASR
Moskva 11. decembra (TASR) - Niekoľko ruských letísk vrátane štyroch v Moskve muselo pozastaviť svoju prevádzku pre rozsiahle dronové útoky Ukrajiny, uviedli vo štvrtok ruskí predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa ruského úradu na kontrolu leteckej dopravy (Rosaviacija) sa len v Moskve odklonilo, oneskorilo či zrušilo viac ako 130 letov. Letiská v hlavnom meste - Šeremetievo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij - pozastavili prevádzku na viac ako sedem hodín.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že z noci na štvrtok došlo k zostreleniu takmer 300 ukrajinských dronov. Viac ako tretinu z nich zachytili v Brianskej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc, 40 dronov sa podarilo zachytiť v meste Kaluga a v Moskovskej oblasti. Ministerstvo neposkytlo žiadne podrobnosti o prípadných škodách.
Médiá informovali, že v Novgorodskej oblasti vypukol požiar. Nepotvrdené správy naznačujú, že útok sa zacielil na továreň na výrobu hnojív, ktorá vyrába aj komponent pre výbušniny - dusičnan amónny.
Šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexandr Bastrykin uviedol, že ukrajinské dronové útoky spôsobili od začiatku vojny vo februári 2022 značné škody v 41 regiónoch, pričom ich vyčíslili na približne 7,6 miliardy dolárov. Bastrykin zdôraznil, že Moskva bude od Kyjeva žiadať náhradu škôd.
Rusko naďalej útočí dronmi, raketami a riadenými strelami na Ukrajinu a Kyjev odhaduje, že celkové škody spôsobené inváziou dosahujú stovky miliárd dolárov.
