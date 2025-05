Ukrajinské dronové útoky výrazne narušili leteckú dopravu v Rusku

Moskva 7. mája (TASR) - Po nočných ukrajinských útokoch dronmi bolo v Rusku odložených alebo zrušených najmenej 350 letov, čo ovplyvnilo približne 60.000 cestujúcich v Moskve a ďalších ruských mestách. Oznámila to v stredu ruská turistická asociácia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V utorok večer „letiská pozastavili prílety a odlety lietadiel z dôvodu hrozby útoku dronom,“ uviedla ruská Asociácia cestovných kancelárií. „To ovplyvnilo najmenej 350 letov a plány minimálne 60.000 cestujúcich,“ dodala.



Moskva pravidelne zastavuje leteckú dopravu v oblastiach, kde sú v činnosti jej systémy protivzdušnej obrany. Rozsah nútených pozastavení sa podľa AFP výrazne zvýšil v súvislosti s blížiacou sa piatkovou prehliadkou na Červenom námestí v ruskej metropole. Pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny do ruského hlavného mesta pricestuje zhruba 29 zahraničných lídrov vrátane slovenského premiéra Roberta Fica.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v utorok a stredu zostrelilo desiatky ukrajinských dronov, ktoré mierili na ruské územie vrátane hlavného mesta. Podľa reportérov AFP sa v uliciach Moskvy zvýšila prítomnosť policajtov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odsúdil ukrajinské útoky dronmi na Moskvu pred plánovanými oslavami. „Kyjevský režim demonštruje svoju esenciu, svoj sklon pre teroristické činy,“ vyhlásil, píše Reuters.



Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 podnikla Ukrajina niekoľko útokov na Moskvu pričom tvrdí, že ide o spravodlivú odvetu za každodenné ruské útoky.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň vyhlásil trojdňové prímerie a upresnil, že ruské jednotky od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája zastavia všetky svoje vojenské akcie. Jednostranné prímerie sa zhoduje s vojenskou prehliadkou, ktorú Rusko usporiada 9. mája.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ide zo strany Moskvy len o manipuláciu. Namiesto trojdňového prímeria žiada dlhšie, aspoň 30 dní trvajúce prímerie.