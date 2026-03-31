< sekcia Zahraničie
Ukrajinské drony opäť zasiahli ruský prístav Usť-Luga
Autor TASR
Kyjev/Moskva 31. marca (TASR) – Ukrajinské drony v utorok opäť zaútočili na prístav Usť-Luga v Leningradskej oblasti na severe európskej časti Ruska. Podľa britskej stanice BBC to oznámil oblastný gubernátor Alexandr Drozdenko, podľa ktorého bolo nad regiónom do utorka rána zostrelených 38 dronov.
Podľa Drozdenka v prístave Usť-Luga došlo k škodám, ich rozsah však nešpecifikoval. Podľa ruských úradov boli pri útoku zranení traja ľudia vrátane dvoch detí.
Cez prístav Usť-Luga prechádza významná časť ruského exportu ropy a terčom dronových útokov ukrajinskej armády bol už najmenej štyrikrát za posledných sedem dní – 25., 27., 29. a 31. marca. Stĺpy dymu z požiaru v areáli bolo vidno až vo Fínsku. Obyvatelia susedného Petrohradu sa počas uplynulého víkendu sťažovali na smog a zápach spáleniny; meteorológovia však nepotvrdili, že to súvisí s požiarmi v baltských prístavoch.
Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru v čase prudko rastúcich cien ropy vyvolaných vojnou v Iráne. Časť krajín už žiada zastavenie týchto útokov pre krízu v zásobovaní energonosičmi.
Ruská armáda v noci na utorok proti Ukrajine vyslala 289 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo neutralizovala 267 z nich. Dvadsať dronov zasiahlo 11 miest a trosky boli hlásené na šiestich ďalších miestach, informoval na sociálnych sieťach generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Úrady v Poltavskej oblasti v strednej časti Ukrajiny uviedli, že dronový útok si tam vyžiadal jednu obeť. Ďalší štyria civilisti vrátane dvoch detí utrpeli zranenia.
Jedného zraneného civilistu hlásia aj z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny, kde dron narazil do jedného z poschodových bytových domov. Na objekte bola poškodená časť fasády a niekoľko bytov a vypukol aj požiar.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny bolo pri ruských útokoch zranených 13 ľudí, pričom najmladší z nich má šesť rokov. Podľa vedúceho regionálnej administratívy Oleha Hryhorova ruská armáda zhodila na mesto Hluchiv dve navádzané letecké bomby
