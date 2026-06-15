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Ukrajinské drony poškodili mosty spájajúce Chersonskú oblasť s Krymom
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno priznal, že ukrajinské dronové útoky spôsobujú jeho krajine škody, ale údajne nepredstavujú hrozbu pre ruskú ekonomiku.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 15. júna (TASR) - Dva mosty spájajúce Ruskom okupovanú časť Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny s anektovaným Krymom boli poškodené pri nočnom útoku ukrajinských dronov. Doprava na nich je pozastavená, uviedol v pondelok v príspevku na platforme Telegram proruský gubernátor Vladimir Saľdo. Informovala o tom agentúra Reuters citovaná agentúrou TASR.
Eskalujúce útoky ukrajinských dronov v Ruskom okupovaných častiach krajiny narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo proruské úrady na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť prídelový systém, uviedol Reuters.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v nedávnom rozhovore pre Reuters uviedol, že v dôsledku ich dronových útokov sa preprava na diaľnici Novorossija – kľúčovej ruskej vojenskej zásobovacej trase cez okupovaný juh Ukrajiny na Krym – za posledný mesiac znížila o viac než dve tretiny.
Brovdi, ktorý je známy aj pod prezývkou Maďar, tvrdí, že Kyjev by mohol mať do júla nad touto cestou úplnú kontrolu. Ako doplnil, jedným z jeho strategických cieľov je prinútiť Moskvu skôr ustupovať, než postupovať.
„Vytvoríme podmienky, ktoré výrazne sťažia akýmkoľvek vojakom alebo pracovníkom obranného priemyslu zostať na Kryme, na dočasne okupovaných územiach alebo používať prístupové trasy k nim,“ avizoval.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno priznal, že ukrajinské dronové útoky spôsobujú jeho krajine škody, ale údajne nepredstavujú hrozbu pre ruskú ekonomiku.
Vojenskí analytici uvádzajú, že ukrajinská armáda svojimi útokmi za pomoci dronov stredného doletu na územiach pod ruskou kontrolou narušila zásobovanie jednotiek na fronte. V máji to prakticky zastavilo ich postup. Ukrajinská armáda zároveň oslabila ruskú protivzdušnú obranu, čím vytvorila podmienky pre údery svojich dronov hlbšie vo vnútrozemí, ktorými poškodzuje ropnú infraštruktúru a zbrojnú výrobu.
Eskalujúce útoky ukrajinských dronov v Ruskom okupovaných častiach krajiny narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo proruské úrady na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť prídelový systém, uviedol Reuters.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v nedávnom rozhovore pre Reuters uviedol, že v dôsledku ich dronových útokov sa preprava na diaľnici Novorossija – kľúčovej ruskej vojenskej zásobovacej trase cez okupovaný juh Ukrajiny na Krym – za posledný mesiac znížila o viac než dve tretiny.
Brovdi, ktorý je známy aj pod prezývkou Maďar, tvrdí, že Kyjev by mohol mať do júla nad touto cestou úplnú kontrolu. Ako doplnil, jedným z jeho strategických cieľov je prinútiť Moskvu skôr ustupovať, než postupovať.
„Vytvoríme podmienky, ktoré výrazne sťažia akýmkoľvek vojakom alebo pracovníkom obranného priemyslu zostať na Kryme, na dočasne okupovaných územiach alebo používať prístupové trasy k nim,“ avizoval.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno priznal, že ukrajinské dronové útoky spôsobujú jeho krajine škody, ale údajne nepredstavujú hrozbu pre ruskú ekonomiku.
Vojenskí analytici uvádzajú, že ukrajinská armáda svojimi útokmi za pomoci dronov stredného doletu na územiach pod ruskou kontrolou narušila zásobovanie jednotiek na fronte. V máji to prakticky zastavilo ich postup. Ukrajinská armáda zároveň oslabila ruskú protivzdušnú obranu, čím vytvorila podmienky pre údery svojich dronov hlbšie vo vnútrozemí, ktorými poškodzuje ropnú infraštruktúru a zbrojnú výrobu.