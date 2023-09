Ukrajinské drony údajne opäť útočili v Rusku, z Rostova hlásia výbuchy

Rostov nad Donom/Moskva 7. septembra (TASR) - Viacero výbuchov hlásili v noci na dnes v meste Rostov nad Donom, v ktorom sa nachádza veliteľstvo južného vojenského okruhu ruskej armády. Podľa gubernátora Rostovskej oblasti Vasilija Golubeva na mesto zaútočili dva ukrajinské drony, ktoré zostrelila protivzdušná obrana.



Ukrajinské drony boli údajne zostrelené aj v Moskovskej a Brianskej oblasti, informuje denník The Guardian s odvolaním sa na tvrdenia miestnych predstaviteľov.



Rostovský gubernátor Golubev informoval, že v meste došlo k niekoľkým výbuchom v dôsledku zostrelenia dronov protivzdušnou obranou. Boli pri tom poškodené minimálne tri budovy a viacero áut a jedna osoba utrpela zranenia.



Zostrelené zvyšky jedného dronu podľa Golubeva skončili mimo Rostova nad Donom, zatiaľ čo trosky druhého dopadli priamo do centra tohto strategicky významného mesta, ležiaceho zhruba 100 kilometrov východne od hraníc s Ukrajinou. Rostov predstavuje dôležité logistické centrum pre ruské invázne sily operujúce na Ukrajine.



Podľa ruskej štátnej agentúry RIA Novosti bol jeden dron zostrelený aj v Ramenskom rajóne juhovýchodne od metropoly Moskva. Predbežné údaje však naznačujú, že tam nedošlo k žiadnym škodám ani zraneniam.



Ďalší bezpilotný stroj zostrelili aj v Brianskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou. Podľa miestneho gubernátora Alexandra Bogomaza ani tam nezaznamenali žiadne zranenia alebo materiálne škody, uvádza The Guardian.