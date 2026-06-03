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Ukrajinské drony údajne zasiahli korvetu Bojkij
Ruské ministerstvo obrany sa k tvrdeniam ukrajinskej armády zatiaľ nevyjadrilo.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 3. júna (TASR) - Útok ukrajinských dronov na námornú základňu v ruskom meste Kronštadt spôsobil požiar na palube raketovej korvety Bojkij triedy Stereguščij, známej aj ako Projekt 20380. S odvolaním sa na generálny štáb ukrajinskej armády o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi prezývaný Maďar už predtým informoval, že táto korveta dostala zásah. „Na palube plavidla bol potvrdený rozsiahly požiar. Výsledky útoku a rozsah škôd sa spresňujú,“ uviedli predstavitelia ukrajinskej armády.
Jej generálny štáb pripomenul, že korvety projektu 20380 sú viacúčelové bojové plavidlá pobrežnej zóny určené na boj proti hladinovým lodiam, ponorkám a vzdušným cieľom, ako aj na útoky proti pozemným objektom.
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele: okrem námornej základne v Kronštadte aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar.
Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Leningradskej oblasti bola v noci na stredu prerušená aj prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. V Petrohrade sa pritom v stredu začína medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastňuje ruská politická i podnikateľská elita.
Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine aj preto, aby nedochádzalo k takým útokom, aké ukrajinské drony podnikli v noci na stredu na Petrohrad a jeho okolie. V súvislosti s vojnou Peskov opäť použil označenie „špeciálna vojenská operácia“.
Korveta Bojkij bola postavená v roku 2005 a spustená na vodu v roku 2011. V marci 2025 ju podľa britského kráľovského námorníctva zaznamenala hliadka v oblasti Lamanšského prielivu a Severného mora pri eskortovaní obchodnej lode smerujúcej zo Sýrie do Ruska.
Ruské ministerstvo obrany sa k tvrdeniam ukrajinskej armády zatiaľ nevyjadrilo. BBC zároveň upozornila, že v podmienkach vojny nedokáže nezávisle overiť tvrdenia oficiálnych predstaviteľov ani jednej zo zúčastnených strán.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi prezývaný Maďar už predtým informoval, že táto korveta dostala zásah. „Na palube plavidla bol potvrdený rozsiahly požiar. Výsledky útoku a rozsah škôd sa spresňujú,“ uviedli predstavitelia ukrajinskej armády.
Jej generálny štáb pripomenul, že korvety projektu 20380 sú viacúčelové bojové plavidlá pobrežnej zóny určené na boj proti hladinovým lodiam, ponorkám a vzdušným cieľom, ako aj na útoky proti pozemným objektom.
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele: okrem námornej základne v Kronštadte aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar.
Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Leningradskej oblasti bola v noci na stredu prerušená aj prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. V Petrohrade sa pritom v stredu začína medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastňuje ruská politická i podnikateľská elita.
Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine aj preto, aby nedochádzalo k takým útokom, aké ukrajinské drony podnikli v noci na stredu na Petrohrad a jeho okolie. V súvislosti s vojnou Peskov opäť použil označenie „špeciálna vojenská operácia“.
Korveta Bojkij bola postavená v roku 2005 a spustená na vodu v roku 2011. V marci 2025 ju podľa britského kráľovského námorníctva zaznamenala hliadka v oblasti Lamanšského prielivu a Severného mora pri eskortovaní obchodnej lode smerujúcej zo Sýrie do Ruska.
Ruské ministerstvo obrany sa k tvrdeniam ukrajinskej armády zatiaľ nevyjadrilo. BBC zároveň upozornila, že v podmienkach vojny nedokáže nezávisle overiť tvrdenia oficiálnych predstaviteľov ani jednej zo zúčastnených strán.