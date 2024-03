Ukrajinské drony údajne zaútočili na dve rafinérie v Samarskej oblasti

Samara 16. marca (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli dve ropné rafinérie spoločnosti Rosnefť v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska. Uviedol to oblastný gubernátor Dmitrij Azarov, podľa ktorého museli oba závody evakuovať, informuje denník The Guardian.



Jedna zo zasiahnutých rafinérii - v meste Syzraň - začala podľa gubernátora horieť. Azarov súčasne potvrdil aj útok na ďalšiu miestnu rafinériu - v Novokujbyševsku.



Pracovníci obidvoch závodov boli evakuovaní a nedošlo k žiadnym zraneniam, napísal gubernátor na sieti Telegram.



Na sociálnych sieťach sa objavili aj neoverené zábery, ktoré by mohli zachytávať mohutný požiar v syzraňskej rafinérii. Na mieste operovali príslušníci záchranných zložiek. Nezávislý spravodajský server Baza uviedol, že požiar zachvátil plochu 500 metrov štvorcových.



K rafinérii v Novokujbyševsku podľa dostupných informácií k požiaru nedošlo.



Samarská oblasť neleží v blízkosti Ukrajiny, ale pri hraniciach s Kazachstanom. Ruské ministerstvo obrany o žiadnych útokoch dronov v regióne bezprostredne neinformovalo a k správam o nich sa nevyjadril ani Kyjev.



Od začiatku tohto týždňa boli bezpilotnými lietadlami napadnuté už najmenej tri veľké ruské rafinérie, informuje stanica BBC. Terčom útokov sa stali aj ropné rafinérie v oblastiach vzdialených stovky kilometrov od frontovej línie.