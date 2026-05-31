Ukrajinské drony zasiahli ciele vo viacerých oblastiach Ruska
V Kirovskej oblasti zasiahli drony tamojšie zariadenie, tvrdí gubernátor Alexander Sokolov.
Autor TASR
Moskva 31. mája (TASR) - Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli energetické a priemyselné ciele vo viacerých ruských oblastiach, uviedli ruskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin na platforme Telegram napísal, že pri ukrajinských úderoch došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry v tejto oblasti, ktorá je opakovane terčom útokov.
Útoky hlásili aj predstavitelia oblastí hraničiacich s Ukrajinou - Belgorodskej, Rostovskej a Voronežskej. V Belgorodskej oblasti utrpeli zranenia traja civilisti.
Ruskom dosadený gubernátor anektovaného Krymu Sergej Aksionov tvrdí, že úrady zavádzajú nové obmedzenia na predaj benzínu, pričom neuviedol dôvod. Reuters pripomína, že Ukrajina v uplynulých mesiacoch útočí na palivovú infraštruktúru na juhozápade Ruska, v blízkosti Krymu.
