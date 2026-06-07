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Ukrajinské drony zasiahli dva veľké sklady paliva na okupovanom Kryme
Medzi zasiahnutými cieľmi je ropný sklad Semikolodezjanska, oznámili SSO na Telegrame. Tento sklad využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom.
Autor TASR
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Kyjev 7. júna (TASR) — Jednotky pre špeciálne operácie (SSO) Ozbrojených síl Ukrajiny zaútočili v noci na nedeľu na dva sklady paliva na Krymskom polostrove okupovanom Ruskom. O výsledkoch útokov neposkytli žiadne informácie a ruská strana sa k nim bezprostredne nevyjadrila. Informovala o tom agentúra DPA.
Medzi zasiahnutými cieľmi je ropný sklad Semikolodezjanska, oznámili SSO na Telegrame. Tento sklad využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom. Nachádza sa približne 200 kilometrov od kontaktnej línie a tvorí ho deväť nádrží s objemom od 700 do 3000 metrov kubických.
Ďalší útok ukrajinských dronov zasiahol podľa SSO ropný terminál v prístavnom meste Feodosija, v ktorom sa nachádza sedem palivových nádrží s kapacitou 10.000 a 20 000 metrov kubických. Slúži na prekládku ropy a ropných produktov zo železničných cisterien na lode a Rusko ho využíva na zásobovanie Krymu palivom v núdzových situáciách.
„Útoky na ropnú infraštruktúru nepriateľa oslabujú jeho ekonomické a logistické kapacity. SSO pokračujú v asymetrických akciách s cieľom strategicky oslabiť schopnosť nepriateľa viesť vojnu proti Ukrajine,“ uviedli SSO na Telegrame.
Na Kryme je po opakovaných ukrajinských útokoch na zásobovacie trasy palivo na prídel. Útokmi na ruský ropný priemysel sa Ukrajina snaží narušiť dodávky paliva ruskej armáde a znížiť príjmy ekonomiky, ktoré sú kľúčové pre vedenie vojny.
Medzi zasiahnutými cieľmi je ropný sklad Semikolodezjanska, oznámili SSO na Telegrame. Tento sklad využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom. Nachádza sa približne 200 kilometrov od kontaktnej línie a tvorí ho deväť nádrží s objemom od 700 do 3000 metrov kubických.
Ďalší útok ukrajinských dronov zasiahol podľa SSO ropný terminál v prístavnom meste Feodosija, v ktorom sa nachádza sedem palivových nádrží s kapacitou 10.000 a 20 000 metrov kubických. Slúži na prekládku ropy a ropných produktov zo železničných cisterien na lode a Rusko ho využíva na zásobovanie Krymu palivom v núdzových situáciách.
„Útoky na ropnú infraštruktúru nepriateľa oslabujú jeho ekonomické a logistické kapacity. SSO pokračujú v asymetrických akciách s cieľom strategicky oslabiť schopnosť nepriateľa viesť vojnu proti Ukrajine,“ uviedli SSO na Telegrame.
Na Kryme je po opakovaných ukrajinských útokoch na zásobovacie trasy palivo na prídel. Útokmi na ruský ropný priemysel sa Ukrajina snaží narušiť dodávky paliva ruskej armáde a znížiť príjmy ekonomiky, ktoré sú kľúčové pre vedenie vojny.