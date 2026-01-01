< sekcia Zahraničie
Ukrajinské drony zasiahli energetické a priemyselné ciele v Rusku
Kyjev v uplynulých mesiacoch zintenzívnil zásahy proti ruskej energetickej infraštruktúre s cieľom odrezať Moskvu od príjmov používaných na financovanie jej vojenského ťaženia na Ukrajine.
Moskva 1. januára (TASR) - Ukrajinské drony vo štvrtok zasiahli ciele v ruskej Kalužskej oblasti, Krasnodarskom kraji a Tatársku. Kyjev doteraz priznal zodpovednosť za dva z troch útokov. Zranených ani mŕtvych nehlásia. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
V juhoruskom Krasnodarskom kraji zasiahli úlomky dronu ropnú rafinériu Ilskij v Krasnodare. V Tatársku vzdialenom asi 1400 kilometrov od Ukrajiny zasiahli sklad energetických surovín v meste Almetievsk. Tretí útok hlásia z mesta Liudinovo v Kalužskej oblasti juhozápadne od Moskvy. Zasiahnuté bolo nemenované priemyselné zariadenie. Na všetkých troch miestach vypukli požiare, ktoré sa podarilo uhasiť.
