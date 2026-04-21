Ukrajinské drony zasiahli kľúčový ropný uzol v Samarskej oblasti
Kyjev v poslednom období zintenzívnil útoky na ruskú ropnú a logistickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojenské kapacity Moskvy.
Autor TASR
Kyjev 21. apríla (TASR) - Ukrajinské drony v noci na utorok zasiahli v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska ropnú distribučnú stanicu Samara, ktorá je kľúčovým objektom ruskej infraštruktúry na prepravu ropy. S odvolaním sa na zdroj v Bezpečnostnej službe Ukrajiny (SBU) o tom informovala britská stanica BBC a ukrajinské médiá, píše TASR.
Operáciu vykonal špeciálny útvar SBU Alfa, pričom jej cieľom bolo infraštruktúrne zariadenie v obci Prosvet v Samarskej oblasti. Podľa zdroja ukrajinské drony spôsobili v distribučnej stanici „rozsiahly požiar“ a poškodili päť zásobníkov ropy - každý z nich mal kapacitu 20.000 kubických metrov.
Na tejto stanici sa mieša ropa z rôznych ložísk, aby vznikla exportná zmes Urals, čo z tohto objektu robí dôležitú súčasť ruského ropného logistického systému.
„Poškodenie takýchto kľúčových objektov priamo znižuje schopnosť Ruska kompletizovať exportné dodávky ropy a plniť si svoje zmluvné záväzky,“ uviedol zdroj.
Denník Moscow Times s odvolaním sa na príspevky na sociálnych sieťach a na platformu Exilenova+ v správe na sieti Telegram napísal, že ropa z tohto uzla sa prečerpáva aj smerom do prístavu Novorossijsk. Daný objekt patrí spoločnosti Transnefť – Družba, ktorá je súčasťou štátneho podniku Transnefť a spravuje ropovod Družba.
Útok na priemyselný objekt v Samarskej oblasti potvrdil aj oblastný gubernátor Viačeslav Fedoriščev, ktorý však nešpecifikoval, o aký objekt ide a aký je rozsah škôd. Uviedol, že pri útoku nebol nikto zranený.
Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila nad viacerými oblasťami Ruska a Čiernym morom 97 ukrajinských dronov.
Ukrajinské ozbrojené sily predtým uviedli, že 18. apríla zasiahli štyri dôležité ruské objekty ropného priemyslu vrátane dvoch rafinérií v Samarskej oblasti.
Kyjev v poslednom období zintenzívnil útoky na ruskú ropnú a logistickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojenské kapacity Moskvy.
Operáciu vykonal špeciálny útvar SBU Alfa, pričom jej cieľom bolo infraštruktúrne zariadenie v obci Prosvet v Samarskej oblasti. Podľa zdroja ukrajinské drony spôsobili v distribučnej stanici „rozsiahly požiar“ a poškodili päť zásobníkov ropy - každý z nich mal kapacitu 20.000 kubických metrov.
Na tejto stanici sa mieša ropa z rôznych ložísk, aby vznikla exportná zmes Urals, čo z tohto objektu robí dôležitú súčasť ruského ropného logistického systému.
„Poškodenie takýchto kľúčových objektov priamo znižuje schopnosť Ruska kompletizovať exportné dodávky ropy a plniť si svoje zmluvné záväzky,“ uviedol zdroj.
Denník Moscow Times s odvolaním sa na príspevky na sociálnych sieťach a na platformu Exilenova+ v správe na sieti Telegram napísal, že ropa z tohto uzla sa prečerpáva aj smerom do prístavu Novorossijsk. Daný objekt patrí spoločnosti Transnefť – Družba, ktorá je súčasťou štátneho podniku Transnefť a spravuje ropovod Družba.
Útok na priemyselný objekt v Samarskej oblasti potvrdil aj oblastný gubernátor Viačeslav Fedoriščev, ktorý však nešpecifikoval, o aký objekt ide a aký je rozsah škôd. Uviedol, že pri útoku nebol nikto zranený.
Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila nad viacerými oblasťami Ruska a Čiernym morom 97 ukrajinských dronov.
Ukrajinské ozbrojené sily predtým uviedli, že 18. apríla zasiahli štyri dôležité ruské objekty ropného priemyslu vrátane dvoch rafinérií v Samarskej oblasti.
Kyjev v poslednom období zintenzívnil útoky na ruskú ropnú a logistickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojenské kapacity Moskvy.