Ukrajinské drony zasiahli medzinárodný ropovod v Rusku

Moskva 17. februára (TASR) - Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli kľúčovú čerpaciu stanicu na dôležitom medzinárodnom ropovode na juhu Ruska. To viedlo k prerušeniu dodávok z Kazachstanu. Oznámil to v pondelok prevádzkovateľ potrubia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ukrajina sa počas trojročného konfliktu zamerala na ruskú energetickú infraštruktúru, pričom sa snaží zasiahnuť miesta, ktoré údajne dodávajú palivo armáde, alebo prinášajú Moskve finančné prostriedky na podporu jej ofenzívy.



Pri útoku v noci na pondelok zasiahli drony čerpaciu stanicu konzorcia Caspian Pipeline Consortium, ktoré prepravuje kazašskú ropu cez južné Rusko na export cez Čierne more, a to aj do západnej Európy.



"Preprava ropy cez ropovod Tengiz-Novorossijsk je tak obmedzená," uvádza sa vo vyhlásení.



Ropovod s dĺžkou 1500 kilometrov vlastní konzorcium, v ktorom majú podiely ruská a kazašská vláda, ako aj veľké západné energetické spoločnosti Chevron, ExxonMobil a Shell.



V roku 2024 konzorcium vyviezlo viac ako 63 miliónov ton ropy tankermi z prístavu Novorossijsk.



Útok zasiahol čerpaciu stanicu v Krasnodarskom regióne, najväčšiu na ropovode. Nikto nebol zranený a zamestnanci zabránili únik ropy, dodalo konzorcium.