Ukrajinské drony zasiahli prečerpávaciu stanicu ropovodu na juhu Ruska

Moskva 17. februára (TASR) - Ukrajinský dronový útok na juhu Ruska v pondelok zasiahol kľúčovú prečerpávaciu stanicu medzinárodného ropovodu z Kazachstanu do terminálu v Novorossijsku. V pondelok to oznámil prevádzkovateľ potrubia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pri nočnom nálete zasiahlo sedem dronov prečerpávaciu stanicu Kropotkinskaja v krasnodarskom kraji patriacu konzorciu Kaspického ropovodu. Spoločnosť dopravuje kazašskú ropu cez juh Ruska a Čierne more aj do západnej Európy. Pri útoku sa nikto nezranil.



Spoločnosť na sociálnych sieťach uviedla, že "prevoz ropy cez ropovod Tengiz-Novorossijsk pokračuje v obmedzenom režime čerpania".



Potrubie vlastní konzorcium, v ktorom majú podiely okrem ruskej a kazašskej vlády aj západné firmy Chevron, ExxonMobil a Shell. V roku 2024 sa ním prečerpalo viac ako 63 miliónov ton ropy.



Počas noci útočili dronmi obe strany konfliktu. Podľa ukrajinského letectva sa podarilo zostreliť 83 zo 147 ruských dronov. Ďalších 59 nespôsobilo žiadne škody. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci zneškodnilo 90 ukrajinských dronov.



Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenergo oznámila núdzové výpadky v niektorých oblastiach "v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru".