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Ukrajinské drony zasiahli prístav Kerč a veľkú elektrickú rozvodňu
Požiare boli hlásené aj pri vstupe do Kerču a pri dedine Bagerovo kde sa nachádzajú ruské systémy protivzdušnej obrany S-300/S-400.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - V noci z pondelka na utorok 23. júna pokračovali ukrajinské drony v útokoch na ciele na anektovanom Kryme. Podľa telegramového kanála Supernova+ bola zasiahnutá veľká elektrická rozvodňa Nasosnaja-2 v okrese Sovietsk na východe polostrova. TASR o tom píše na základe správ denníka The Moscow Times a agentúr TASS a DPA.
Ruské ministerstvo obrany v utorkovej správe uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila počas uplynulej noci nad ruskými regiónmi a Čiernym a Azovským morom 143 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Podľa telegramového kanála Krymský vietor sa ráno okolo 2.00 h ozval „silný výbuch“ a informoval o požiari v blízkosti elektrickej rozvodne pre čerpaciu stanicu severne od obce Nikolaevka. Výpadky prúdu následne hlásili okresy Jevpatoria, Krasnoperekopský, Sakský, Džankojský a Krasnogvardejský.
Podľa telegramového kanála tento týždeň bol už druhýkrát zasiahnutý jednak ropný sklad v kerčskom prístave, ktorý sa po útoku z 21. júna nepodarilo ešte uhasiť, ako aj ropný terminál v prístave Kavkaz na Kubáni. Veľký požiar vypukol tiež v tepelnej elektrárni v Aršincevskom okrese Kerč, pričom čierny dym sa tiahol až takmer 50 kilometrov.
Požiare boli hlásené aj pri vstupe do Kerču a pri dedine Bagerovo kde sa nachádzajú ruské systémy protivzdušnej obrany S-300/S-400. Požiar vypukol tiež na železničnej stanici Južná v Kerči.
Doprava na Kerčskom moste bola zablokovaná okolo 7.00 h. Požiare vypukli aj na Arabatskej kosi, kde sú rozmiestnené ruské jednotky a v Simferopole. Letiská v Krasnodare a v Soči museli na niekoľko hodín uzavrieť.
Ukrajina zameriava v posledných mesiacoch čoraz viac svoje útoky na ruský ropný priemysel. Obyvatelia Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, si kvôli nedostatku benzínu a nafty už niekoľko dní nemôžu natankovať palivo do nádrží svojich áut.
Ruské ministerstvo obrany v utorkovej správe uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila počas uplynulej noci nad ruskými regiónmi a Čiernym a Azovským morom 143 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Podľa telegramového kanála Krymský vietor sa ráno okolo 2.00 h ozval „silný výbuch“ a informoval o požiari v blízkosti elektrickej rozvodne pre čerpaciu stanicu severne od obce Nikolaevka. Výpadky prúdu následne hlásili okresy Jevpatoria, Krasnoperekopský, Sakský, Džankojský a Krasnogvardejský.
Podľa telegramového kanála tento týždeň bol už druhýkrát zasiahnutý jednak ropný sklad v kerčskom prístave, ktorý sa po útoku z 21. júna nepodarilo ešte uhasiť, ako aj ropný terminál v prístave Kavkaz na Kubáni. Veľký požiar vypukol tiež v tepelnej elektrárni v Aršincevskom okrese Kerč, pričom čierny dym sa tiahol až takmer 50 kilometrov.
Požiare boli hlásené aj pri vstupe do Kerču a pri dedine Bagerovo kde sa nachádzajú ruské systémy protivzdušnej obrany S-300/S-400. Požiar vypukol tiež na železničnej stanici Južná v Kerči.
Doprava na Kerčskom moste bola zablokovaná okolo 7.00 h. Požiare vypukli aj na Arabatskej kosi, kde sú rozmiestnené ruské jednotky a v Simferopole. Letiská v Krasnodare a v Soči museli na niekoľko hodín uzavrieť.
Ukrajina zameriava v posledných mesiacoch čoraz viac svoje útoky na ruský ropný priemysel. Obyvatelia Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, si kvôli nedostatku benzínu a nafty už niekoľko dní nemôžu natankovať palivo do nádrží svojich áut.