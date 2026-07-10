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Ukrajinské drony zasiahli ropné zariadenia na juhu Ruska

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Ilustračná snímka dronu. Foto: TASR/AP

Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad viacerými časťami krajiny.

Autor TASR
Moskva 10. júla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad viacerými časťami krajiny. Útoky zároveň spôsobili požiare v niekoľkých ropných zariadeniach na juhu Ruska, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Podľa ministerstva boli drony zneškodnené aj nad Moskovskou oblasťou. Ruské úrady uviedli, že trosky jedného z nich spôsobili požiar v rafinérii Iľskyj v Krasnodarskom kraji. Zariadenie s kapacitou približne 138.000 barelov ropy denne sa už viackrát stalo terčom ukrajinských útokov.

Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval, že hasiči zasahovali pri požiaroch v dvoch skladoch pohonných látok aj v morskom prístave v Taganrogu. Z bezpečnostných dôvodov úrady evakuovali obyvateľov z postihnutých oblastí. Poškodený bol aj rodinný dom a v meste horí strecha administratívnej budovy.

Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú a ďalšiu strategickú infraštruktúru s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu. Útoky na rafinérie v Rusku podľa agentúr prispeli k výpadkom dodávok pohonných látok, dlhým radom na čerpacích staniciach a rastu cien palív.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac priznal, že v krajine je nedostatok pohonných látok v dôsledku opakovaných ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru.
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