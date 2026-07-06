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Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v Omsku na západe Sibíri
Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, zahynula jedna žena pri ukrajinskom útoku na prístav Kerč, uviedli ruské orgány.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v meste Omsk na západe Sibíri. Podľa pondelkového vyhlásenia ukrajinskej armády išlo o jeden z najhlbších úderov ukrajinských dronov od začiatku vojny. Útok potvrdili aj miestne ruské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vo svojom stanovisku ukrajinský generálny štáb uviedol, že útok spôsobil požiar v rafinérii v Omsku, ktorá sa nachádza približne 2700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou a v blízkosti ruskej hranice s Kazachstanom.
Hoci gubernátor Omskej oblasti Vitalij Chocenko vo svojom príspevku na Telegrame nešpecifikoval presný cieľ útoku, uviedol, že niekoľko ukrajinských dronov zasiahlo severnú priemyselnú zónu v Omsku. Dodal, že celkový rozsah škôd spôsobených útokom sa v súčasnosti vyhodnocuje a že záchranné zložky sa zaoberajú jeho následkami.
Zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že rafinéria v Omsku, ktorá patrí spoločnosti Gazpromnefť, spracovala v minulom roku približne 23 miliónov ton ropy, čo zodpovedá asi 460.000 barelom ropy.
Ukrajina stupňuje svoje útoky na ruské ropné rafinérie, čo spôsobuje akútny nedostatok paliva vo všetkých 11 časových pásmach krajiny, píše Reuters.
Okrem Omska ukrajinská armáda v noci zasiahla aj ruské prístavy Vysock a Usť-Luga, ktoré zabezpečujú vývoz ropy cez Baltské more, ako aj ciele v Jaroslavlianskej a Kalužskej oblasti, uviedli miestni gubernátori.
Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, zahynula jedna žena pri ukrajinskom útoku na prístav Kerč, uviedli ruské orgány. V Sevastopole, najväčšom meste polostrova, došlo k výpadku elektrickej energie, dodali.
Vo svojom stanovisku ukrajinský generálny štáb uviedol, že útok spôsobil požiar v rafinérii v Omsku, ktorá sa nachádza približne 2700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou a v blízkosti ruskej hranice s Kazachstanom.
Hoci gubernátor Omskej oblasti Vitalij Chocenko vo svojom príspevku na Telegrame nešpecifikoval presný cieľ útoku, uviedol, že niekoľko ukrajinských dronov zasiahlo severnú priemyselnú zónu v Omsku. Dodal, že celkový rozsah škôd spôsobených útokom sa v súčasnosti vyhodnocuje a že záchranné zložky sa zaoberajú jeho následkami.
Zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že rafinéria v Omsku, ktorá patrí spoločnosti Gazpromnefť, spracovala v minulom roku približne 23 miliónov ton ropy, čo zodpovedá asi 460.000 barelom ropy.
Ukrajina stupňuje svoje útoky na ruské ropné rafinérie, čo spôsobuje akútny nedostatok paliva vo všetkých 11 časových pásmach krajiny, píše Reuters.
Okrem Omska ukrajinská armáda v noci zasiahla aj ruské prístavy Vysock a Usť-Luga, ktoré zabezpečujú vývoz ropy cez Baltské more, ako aj ciele v Jaroslavlianskej a Kalužskej oblasti, uviedli miestni gubernátori.
Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, zahynula jedna žena pri ukrajinskom útoku na prístav Kerč, uviedli ruské orgány. V Sevastopole, najväčšom meste polostrova, došlo k výpadku elektrickej energie, dodali.