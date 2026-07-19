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Ukrajinské drony zaútočili na dva tankery v ruskom prístave
Útok sa odohral počas nakládky ropy.
Autor TASR
Moskva 19. júla (TASR) - Ukrajinské drony v noci na nedeľu zaútočili na námorný terminál Kaspického ropovodného konzorcia (KPK) pri ruskom prístavnom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora. Terčom útoku boli dva ropné tankery Asia a Nissos plaviace sa pod vlajkami Libérie a Marshallových ostrovov, informovalo konzorcium. Posledný podobný útok na tento terminál sa uskutočnil v novembri 2025, doplnila britská stanica BBC.
Útok sa odohral počas nakládky ropy. Na palubách tankerov sa nachádzali medzinárodné posádky. Na libérijskom tankeri Asia po útoku vypukol požiar, ktorý sa už podarilo uhasiť. Obe plavidlá zostali plavbyschopné.
Nakládku ropy na termináli zastavili. Podľa KPK nedošlo k úniku ropy ani k zraneniam medzi zamestnancami spoločnosti, dodávateľmi či členmi posádok. Prebieha posudzovanie rozsahu škôd.
KPK je významným prepravcom kazašskej ropy: cez jeho systém prechádza viac ako 80 percent ropy vyvážanej z Kazachstanu potrubím. Konzorcium vlastnia Rusko (31 percent), Kazachstan (20,75 percenta), americká spoločnosť Chevron (15 percent) a ďalší súkromní investori.
Ropa nakladaná v čase útoku patrila podľa KPK spoločnosti Chevron a kazašskej spoločnosti Kazmunaigaz.
Konzorcium uviedlo, že ide už o „piaty akt priamej agresie proti výlučne civilnému objektu KPK“, ktorý je podľa spoločnosti chránený medzinárodným právom. KPK zároveň zdôraznilo, že nepodlieha sankciám.
Ukrajina v posledných mesiacoch podniká útoky na ruské objekty spojené s ropným priemyslom vrátane rafinérií a skladov pohonných látok. Útoky podľa dostupných správ prispeli v niektorých regiónoch Ruska k problémom so zásobovaním benzínom a naftou.
KPK už 29. novembra 2025 po útoku dronov prerušilo prevádzku námorného terminálu pri Novorossijsku, čo prinútilo Kazachstan dočasne presmerovať časť vývozu svojej ropy.
Americké ministerstvo zahraničných vecí po predchádzajúcich útokoch na terminál KPK vyzvalo Kyjev, aby sa zdržal zásahov proti takýmto cieľom, keďže podľa ukrajinskej veľvyslankyne vo Washingtone Oľgy Stefanšynovej zasahujú aj ekonomické záujmy USA a Kazachstanu.
Ukrajinská armáda zároveň útočí aj na lode v Čiernom a Azovskom mori, pričom tvrdia, že cieľom sú tankery patriace do tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ropy.
Útok sa odohral počas nakládky ropy. Na palubách tankerov sa nachádzali medzinárodné posádky. Na libérijskom tankeri Asia po útoku vypukol požiar, ktorý sa už podarilo uhasiť. Obe plavidlá zostali plavbyschopné.
Nakládku ropy na termináli zastavili. Podľa KPK nedošlo k úniku ropy ani k zraneniam medzi zamestnancami spoločnosti, dodávateľmi či členmi posádok. Prebieha posudzovanie rozsahu škôd.
KPK je významným prepravcom kazašskej ropy: cez jeho systém prechádza viac ako 80 percent ropy vyvážanej z Kazachstanu potrubím. Konzorcium vlastnia Rusko (31 percent), Kazachstan (20,75 percenta), americká spoločnosť Chevron (15 percent) a ďalší súkromní investori.
Ropa nakladaná v čase útoku patrila podľa KPK spoločnosti Chevron a kazašskej spoločnosti Kazmunaigaz.
Konzorcium uviedlo, že ide už o „piaty akt priamej agresie proti výlučne civilnému objektu KPK“, ktorý je podľa spoločnosti chránený medzinárodným právom. KPK zároveň zdôraznilo, že nepodlieha sankciám.
Ukrajina v posledných mesiacoch podniká útoky na ruské objekty spojené s ropným priemyslom vrátane rafinérií a skladov pohonných látok. Útoky podľa dostupných správ prispeli v niektorých regiónoch Ruska k problémom so zásobovaním benzínom a naftou.
KPK už 29. novembra 2025 po útoku dronov prerušilo prevádzku námorného terminálu pri Novorossijsku, čo prinútilo Kazachstan dočasne presmerovať časť vývozu svojej ropy.
Americké ministerstvo zahraničných vecí po predchádzajúcich útokoch na terminál KPK vyzvalo Kyjev, aby sa zdržal zásahov proti takýmto cieľom, keďže podľa ukrajinskej veľvyslankyne vo Washingtone Oľgy Stefanšynovej zasahujú aj ekonomické záujmy USA a Kazachstanu.
Ukrajinská armáda zároveň útočí aj na lode v Čiernom a Azovskom mori, pričom tvrdia, že cieľom sú tankery patriace do tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ropy.